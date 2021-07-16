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Yakın Doğu Üniversitesi ve E-Study Box iş birliğinde düzenlenecek “Blok Zincir ve Dijital Para Birimi” sertifika programı 29 Temmuz’da başlıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi ve E-Study Box iş birliğinde düzenlenecek “Blok Zincir ve Dijital Para Birimi” sertifika programı 29 Temmuz’da başlıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi ve E-Study Box iş birliğinde düzenlenecek “Blok Zincir ve Dijital Para Birimi” sertifika programı 29 Temmuz’da başlıyor

Son yıllarda hayatımıza giren kripto para birimleri ve Blockchain, gittikçe artan bir hızda ilgi çekerek en çok yatırım yapılan yatırım araçlarından birine dönüştü. Ancak sistemle ilgili yeterince bilgi sahibi olunmadan yapılan yatırımlar, zaman zaman büyük batış hikayelerini de beraberinde getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi ve E-Study Box iş birliğinde 29 Temmuz’da başlayacak “Blok Zincir ve Dijital Para Birimi” sertifika programı, kripto para birimleri ve Blockchain hakkındaki bilgi ve uzman eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı sertifika programı 180 saat sürecek

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi onaylı Blok Zincir ve Dijital Para Birimi sertifika programını tamamlayan kişiler, kripto paranın özelliklerini, tarihçesini, kullanım amaçlarını öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda Bitcoin sistemlerini planlamayı, tasarlamayı, yönetmeyi ve simülasyon ortamlarında test etmeyi de öğrenerek tam anlamıyla birer uzmana dönüşecek.

Blockchain projelerinin farklı bileşenlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve programlanması için kapsamlı ve gelişmiş bir eğitim sağlamayı amaçlayan “Blok Zincir ve Dijital Para Birimi Sertifika Programı” 29 Temmuz - 20 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ve toplam 180 saat eğitimden oluşacak.

Blok Zincir ve Dijital Para Birimi Sertifika Programı ile ilgili info.estudybox@neu.edu.tr , info@e-studybox.com adreslerinden ve 0546 999 0999 numaralı telefondan daha kapsamlı bilgi almak veya www.e-studybox.com/tr/courses/blok-zincir-ve-dijital-para-birimi/ adresinden doğrudan kayıt yaptırmak mümkün.

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