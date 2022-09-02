  • BIST 3.190,13
  • Altın 998.972
  • Dolar 18.2158
  • Euro 18.2038
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Yakın Doğu Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde KKTC’deki mültecilere Türkçe kursu verildi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde KKTC’deki mültecilere Türkçe kursu verildi
Yakın Doğu Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde KKTC’deki mültecilere Türkçe kursu verildi

Yakın Doğu Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde KKTC’deki mültecilere Türkçe kursu verildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında, Mülteci Hakları Derneği ile iş birliğinde başlattığı mültecilere yönelik Türkçe kursu tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mülteci konumunda bulunan bireylere ücretsiz olarak verilen ve iki ay süren Türkçe kursundan 32 kişi yararlandı.

Mülteci Hakları Derneği, kurs programında eğitimleri üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerini ziyaret ederek teşekkür etti. Mülteci Hakları Derneği tarafından, projeye verdikleri destek nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Gökbulut, Türkçe Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Funda Gezer Faslı ve Türkçe Hazırlık Okulu öğretim görevlisi Uz. Aslı Piro Rado’ya teşekkür belgeleri takdim edildi. Ziyarette ayrıca, Mülteci Hakları Derneği ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelecekteki iş birliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır: “Mülteci Hakları Derneği ile iş birliğine devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, çeşitli nedenlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mülteci konumunda yaşamını sürdüren insanlara; sağlık, eğitim, sosyal yaşam, beslenme ve daha birçok konuda destek olan Mülteci Hakları Derneği ile iş birliği içerisinde verdikleri Türkçe kursundan mutluluk duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Yeniasır, “Sosyal sorumluluk kapsamında tamamladığımız Türkçe kursunun ardından, gelecekte de Mülteci Hakları Derneği ile iş birliğine devam edeceğiz” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2022 Yaz Akademik Dönemi, düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı26 Ağustos 2022 Cuma 15:15
  • Venaseal yöntemi ile varislerinizden ameliyatsız kurtulun!25 Ağustos 2022 Perşembe 16:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve Çin’den Hubei Üniversitesi, akademik ve araştırma alanlarında iş birliği protokolü imzaladı24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:17
  • Üstel: GÜNSEL'i Hükümet Olarak Sahipleneceğiz23 Ağustos 2022 Salı 14:26
  • YDÜ Ziraat Fakültesi'nden Araştırma Projesi22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:34
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Gazimağusa’da görkemli tören19 Ağustos 2022 Cuma 16:02
  • KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi oldu!16 Ağustos 2022 Salı 09:48
  • Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi iki farklı bilimsel etkinlikte KKTC’yi temsil etti12 Ağustos 2022 Cuma 16:21
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 19 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na Teslim Ediliyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:26
  • YDÜ'den Büyük Başarı... Maymun Çiçeğini Bir Saatte Saptayabiliyorlar08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti