Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Uyku Tıbbı Teknoloji Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği arasında uyku bilimi ile ilgili araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yürütülmesini kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokole, 6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanlığı Forumu ile ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Rayleigh Chaing ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ imza attılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği’nin temsil ettiği eğitim kurumları, Yenilikçi Tıp ve Sağlık Teknolojileri Merkezi (Innovative Medical and Health Technology Center) ve Çin Tıp Üniversitesi’ni (China Medical University) de kapsayan protokol, Uyku Tıbbı teknolojileri başta olmak üzere, sağlık teknolojileri ve uzaktan sağlık konularını kapsıyor. Protokol ile uluslararası çalışmaların artması, ortak araştırmaların yürütülmesi, akademik ağ kurma ile kapasite arttırılması amaçlanıyor.

Yapılan protokol uyarınca, Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERITA), ISSTA – NERITA Hub teknoloji geliştirme üssü olarak kabul edildi. NERITA içerisinde faaliyetlerini sürdürecek bu teknoloji geliştirme üssü birçok multi disipliner araştırmaya, projeye ve yaz okulları gibi ortak eğitimlere de ev sahipliği yapacak.