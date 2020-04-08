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Yakın Doğu Üniversitesi Ventilatör (Solunum Cihazı) Çoklayıcı Aparatı Üretim Dosyasını Paylaşıma Açtı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Ventilatör (Solunum Cihazı) Çoklayıcı Aparatı Üretim Dosyasını Paylaşıma Açtı…
Yakın Doğu Üniversitesi Ventilatör (Solunum Cihazı) Çoklayıcı Aparatı Üretim Dosyasını Paylaşıma Açtı…

 Yakın Doğu Üniversitesi, COVİD-19 tedavi sürecinde hayati önemi olan solunum destek cihazlarının birden fazla hastada kullanımını sağlamak amacıyla İnovasyon Merkezi ve 3D Laboratuvarı mühendisleri tarafından üretilen ara bağlantı ve aparatlarının yazılım dosyasını paylaşıma açtı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tek solunum cihazından (mekanik ventilatör) aynı anda iki hastaya solunum desteği salayacak ventilatör çoklayıcı aparatların 3D yazıcılarda üretilmesi için gerekli olan yazılım dosyasının www.neu.edu.tr web sayfasında ücretsiz olarak  paylaşıma açıldığı belirtildi. Üretilen apartlar sayesinde solunum destek cihazlarının kullanımı iki katına çıkarılmış olacak.

 

Yeni Tip Koronavirüs İle  Mücadelede Kolları Sıvadılar…

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile Üniversite Hastaneleri doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekipleri, 3D Laboratuvarı  araştırmacıları ve mühendisleriDünya’yı saran Covid-19 pandemisi ile mücadelede, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma içine girmiş ve ilk olarak sağlık personellerine yönelik kişisel koruyucu “Yüz Siperi” üretilerek, ihtiyaç duyulan merkez ve kurumlara dağıtılmıştır. Ayrıca, Solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi mühendisleri tarafından hastaların solunumunu destekleyecek alternatif bir cihaz tasarlanarak, geliştirilmiş ve üretime başlanmıştır.

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