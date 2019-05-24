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Yakın Doğu Üniversitesi “Yaratıcı Fikirler Yarışması” düzenliyor.

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Genç Beyinler Fikirleri İle Yarışıyor… Yakın Doğu Üniversitesi “Yaratıcı Fikirler Yarışması” Düzenliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi “Yaratıcı Fikirler Yarışması” düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, gençlerin toplumsal değer üretebilecekleri fikirlerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve desteklemek ve sosyal fayda üreten sürdürülebilir sosyal değişim modellerinin hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla “Yaratıcı Fikirler Yarışması” düzenleniyor.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaratıcı düşünebilen bireyleri, üst düzey düşünme becerilerini etkin bir biçimde kullanmalarını sağlayarak, özgün, çığır açan, entelektüel, ses getirecek yaratıcı fikir üretmelerini teşvik etmesini sağlamak hedefiyle düzenlenen yarışmaya başvuruların başladığı bildirildi.

Yarışmaya bireysel veya takım halinde Türkçe veya İngilizce başvuru ile katılım olabilecek. Bir kişi bireysel olarak en fazla bir (1), takım üyesi olarak en fazla bir (1) olmak üzere en fazla iki fikir başvurusunda bulunabilecek. Takım halinde başvuru halinde takımlar en fazla 3 (üç) kişiden oluşabilir.

Son Başvuru 21 Haziran 2019…

Yarışmaya başvurular, 21 Haziran 2019 saat 17.00’ye kadar kabul edilecek. Belirtilen son başvuru saatinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya katılmaya hak kazanmadan önce, her Katılımcının “Katılımcı Formunu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekiyor. Sorulan sorulara sorunun yanında yer alan karakter sayısı ile cevap verilmelidir.

Koşullara ilişkin ve / veya bu yarışma ilgili genel sorular için info@nerita.org e-posta adresi üzerinden iletişime geçebiliyor.

Gizlilik Hakları Korunacak…

Başvuru yapacak katılımcıların projeleri, oluşturulacak olan Yarışma Komitesi tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Yarışma için gönderilen fikirler sadece yarışma komitesi üyelerince incelenecek olup bütün Gizlilik Hakları, gizlilik sözleşmesi ile koruma altında olacak.

 Ödül Töreni Temmuz’da Yapılacak…

 

Yarışma sonrası kazananlara ödülleri 1 Temmuz 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek ödül tören ile verilecek.  Yarışmada dereceye girenler Mimoza Otel’de iki gün tatil ile ödüllendirilecek.

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