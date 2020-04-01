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Yakın Doğu Üniversitesi Yeni Tip Koronavirüsü ile Mücadelede Sokak Hayvanlarını Unutmadı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Yeni Tip Koronavirüsü ile Mücadelede Sokak Hayvanlarını Unutmadı…Kampüs İçine FeedMe Sokak Hayvanı Besleme Otomatı Yerleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Yeni Tip Koronavirüsü ile Mücadelede Sokak Hayvanlarını Unutmadı…

 Yakın Doğu Üniversitesi, küresel bir tehdit haline dönüşen Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik artırılan tedbirler çerçevesinde günlük yaşamın kısıtlanması ile yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için kampüs içerisine Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen FeedMe otomatik sokak hayvanı besleme istasyonu yerleştirdi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi önüne yerleştirilen FeedMe otomatik sokak hayvanı besleme istasyonu ile 7/24 sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı karşılanacak. FeedMe otomatik sokak hayvanı besleme istasyonu üzerinde bulunan sensörler sayesinde yemek ve su kapları boşalınca otomatik olarak yeniden doldurulacak. Kedi, köpek maması ve su temini ise Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi tarafından karşılanacak.

 

Pilot Bölgelere Yerleştirilecek…

Çevre bilincini yükseltmek ve insanlara, özellikle genç ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen bir NERITA İnovasyon girişimi olan FeedMe otomatik sokak hayvanlarını besleme istasyonu, daha sonra pilot bölgeler belirlenerek şehir içlerine de yerleştirilecek.

 

Bağış Yaparak Sokak Hayvanları Beslenebilecek…

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen FeedMe, sahipsiz hayvanların akıllı telefon aracılığıyla bağışta bulunarak besleyebileceği bir sosyal sorumluluk projesi olarak farkındalık oluşturacak. İlerleyen günlerde hayata geçirilecek proje ile akıllı telefonlara FeedMe uygulamasını yükledikten sonra, FeedMe otomatlarına istenilen miktarda mama bağışında bulunulabilecek. Yapılan mama bağışları, günün beslenmeye uygun vakitlerinde "Feedme" istasyonlarındaki mama kaplarına toplu olarak aktarılacak.

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