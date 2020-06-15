Yakın Doğu Üniversitesi Yine Bir İlke İmza Atarak Online Mezuniyet Törenleri Düzenliyor…

Yeni tip koronavirüs nedeniyle YÖK, YÖDAK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan eğitime ara verilmesi kararı ile 2019-2020 Akademik yılı bahar dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Dönemi Mezunları için uzaktan/online mezuniyet töreni düzenleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, başarıyla tamamlanan Bahar Dönemi mezunları için 17 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında Fakülte Mezuniyet törenlerini online olarak gerçekleştireceği belirtildi.

Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde hoşgeldiniz mesajının ardından İstiklal Marşının seslendirilmesi, üniversite rektörü, fakülte dekanları ve fakülte birincilerinin mesajlarına yer verilecek. Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde mezun öğrencilerin tek tek isimleri seslendirilerek mesajları alınacak. Mezun olan öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğraflarının gösteriminin de yer alacağı mezuniyet töreninde temsili diplomaları takdim edilecek. Onlin mezuniyet töreni kapanışı temsili kep atma animasyonu ile sonlandırılacak.

Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek.

Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halka, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından aşağıdaki linklere tıklanarak izlenebilecek.