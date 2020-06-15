Yakın Doğu Üniversitesi Yine Bir İlke İmza Atarak Online Mezuniyet Törenleri Düzenliyor…

Yeni tip koronavirüs nedeniyle YÖK, YÖDAK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan eğitime ara verilmesi kararı ile 2019-2020 Akademik yılı bahar dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Dönemi Mezunları için uzaktan/online mezuniyet töreni düzenleyecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, başarıyla tamamlanan Bahar Dönemi mezunları için 17 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında Fakülte Mezuniyet törenlerini online olarak gerçekleştireceği belirtildi.
Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde hoşgeldiniz mesajının ardından İstiklal Marşının seslendirilmesi, üniversite rektörü, fakülte dekanları ve fakülte birincilerinin mesajlarına yer verilecek. Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde mezun öğrencilerin tek tek isimleri seslendirilerek mesajları alınacak. Mezun olan öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğraflarının gösteriminin de yer alacağı mezuniyet töreninde temsili diplomaları takdim edilecek. Onlin mezuniyet töreni kapanışı temsili kep atma animasyonu ile sonlandırılacak.
Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek.
Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halka, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından aşağıdaki linklere tıklanarak izlenebilecek.
TARİH
SAAT
FAKÜLTE
YOUTUBE LİNKİ
17 Haziran 2020
13:30 – 15:30
SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
22 Haziran 2020
09:00 – 11:00
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
11:00 – 13:00
TURİZM FAKÜLTESİ
13:00 – 15:00
VETERİNER FAKÜLTESİ
15:00 - 17:00
HUKUK FAKÜLTESİ
17:00 – 19:00
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
19-00 - 22:00
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
23 Haziran 2020
11:00 – 13:00
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
13:00 – 15:00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
15:00 - 18:00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
19:00 – 22:00
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
24 Haziran 2020
09:00 – 11:00
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
11:00 – 13:30
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
14:00 – 17:00
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
17:00 - 19:00
İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ
25 Haziran 2020
11:00 – 13:00
MİMARLIK FAKÜLTESİ
14:00 – 17:00
ECZACILIK FAKÜLTESİ
19:00 – 22:00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
26 Haziran 2020
13:00 – 16:00
TIP FAKÜLTESİ
19:00 – 22:00
ENSTİTÜLER
(EĞİTİM BİLİMLERİ, FEN BİLİMLERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER)
29 Temmuz 2020
10:00 – 14:00
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
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