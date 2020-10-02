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Yakın Doğu Üniversitesi YKS Ek Kontenjan Tercihlerinde% 210 Artışla KKTC’de 451 Öğrenci İle En Çok Tercih Edilen Üniversite OldU

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2020YKS tercih sonuçları doğrultusunda 2105 yeni öğrenci tarafından tercih edilen Yakın Doğu Üniversitesi, YKS ek kontenjan yerleştirmelerinde de Kuzey Kıbrıs Üniversitelerini tercih eden 1460 öğrencinin 451’ini alarak en çok tercih edilen üniversite oldu
Yakın Doğu Üniversitesi YKS Ek Kontenjan Tercihlerinde% 210 Artışla KKTC’de 451 Öğrenci İle En Çok Tercih Edilen Üniversite OldU

Yakın Doğu Üniversitesi’nin YKS Genel Doluluk Oranı % 80

2020 YKS tercih sonuçları doğrultusunda 2105 yeni öğrenci tarafından tercih edilen Yakın Doğu Üniversitesi, YKS ek kontenjan yerleştirmelerinde de Kuzey Kıbrıs Üniversitelerini tercih eden 1460 öğrencinin 451’ini alarak en çok tercih edilen üniversite oldu.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 998’i lisans, 462’si de ön lisans olmak üzere Kıbrıs Üniversitelerine ek kontenjanla yerleşen 1460 öğrencinin % 31’i olan 451 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti. Yakın Doğu Üniversitesi 2019 yılında 215 öğrenci olan ek kontenjan sayısını da % 210 artmış oldu. Hem 2020 YKS tercihleri hem de ek kontenjanlarda  en çok tercih edilen Üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi % 80 genel doluluk oranına ulaşmış oldu.

 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Tercihler Yakın Doğu Üniversitesi’ne Olan Güvenin Göstergesi…”

Ağustos ayında açıklanan 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2015 öğrenci ile KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ek kontenjan yerleştirmelerinde de   % 210 artışla en çok tercih edilen Üniversite olmasının Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel sonuçlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilen bir üniversite olduklarını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyayı etkisi altına alan ve bütün sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisine karşı, YKS ilk yerleştirmede % 16 artışla 2105 öğrenci”, YKS ek kontenjanlarda  da % 210 artışla 451 öğrenci tarafından tercih edildik. Bu rakamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en çok tercih edilen üniversitesi olmamız, güven veren bir eğitim kurumu olmamızın en somut örneğidir. Fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız, enstitülerimiz, araştırma ve uygulama merkezlerimiz ile eğitim alt yapısı güçlü olan büyük ve öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Teknolojik altyapının yanında akademik niteliğimiz de, güven veren bir üniversite olduğumuzu yapılan tercihlerde ortaya koyuyor” dedi.

 

Kendilerine güvenen değerli öğrencilerimize Yakın Doğu Ailesi olarak her anlamda en iyisini sunacaklarını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür ederek, ilklerin üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde başarılarla dolu bir eğitim yaşamı diledi.

Kayıtlar 5 Ekim’de Başlayacak…

Ek kontenjanlarla Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler, kayıtlarını 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebilecek.

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