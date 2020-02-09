  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor…

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor…

 

Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1344 Öğretim Üyesi ile yürütülüyor. Son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli  bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman akademik kadrosunun yürütücülüğünde meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte laboratuvarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastane’sinin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Araştırmacı ve Yenilikçi Bireyler Yetiştiriyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti.  Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2020-2021 öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 237 programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verildiğini belirterek gerek akademik kariyer gerekse profesyonel kariyer açısından bu programların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, günümüzün rekabetçi yapısında yüksek lisanslı profesyonellerin iş hayatında diğerlerine göre daha çok tercih edilir hale geldiğini belirtti. 

Kamu Personeli’ne % 20 İndirim…

Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da Üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen  Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt olmak isteyen Kamu personeline de %20 indirim uygulandığının altını çizdi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 237 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no'lu telefondan alabilirler.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 86 Eserden Oluşan 4 Ayrı Sergi, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Tarafından Açılıyor…04 Şubat 2020 Salı 21:23
  • Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu…04 Şubat 2020 Salı 21:22
  • Bilgi İle Donatılarak Hayata Atıldılar… Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.02 Şubat 2020 Pazar 18:29
  • 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak29 Ocak 2020 Çarşamba 20:53
  • Bilgi ve Donanıma Sahip Yeni Nesil İletişimciler Mesleğe Atıldı…28 Ocak 2020 Salı 16:30
  • Çin’de Ortaya Çıkan Ve Tüm Dünyayı Etkisi Altına Almaya Başlayan Yeni KORONAVİRÜS; “2019 – nCoV”26 Ocak 2020 Pazar 22:47
  • YDÜ NEU Genetics Society’den bağış25 Ocak 2020 Cumartesi 16:02
  • “Dişlerimi Tanıyorum, Ağız Sağlığıma Özen Gösteriyorum”… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Ağız Ve Diş Anatomisini Uygulamalı Olarak Öğrendi.23 Ocak 2020 Perşembe 22:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.23 Ocak 2020 Perşembe 22:46
  • KKTC’nin ilk yerli otomobili:Günsel’in test sürüşü başarıyla yapıldı21 Ocak 2020 Salı 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti