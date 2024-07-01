Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2,500 Mezun Üç Günlük Şölenle Diplomalarını Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2,500 mezunu, üç gün süren mezuniyet şöleni ile diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 Bahar Dönemi Mezuniyet Şöleni’nin son gününde; 3 fakülte’den 537 mezun Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın katılımı ile keplerini attı!

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan 46 yaşındaki Raziye Soykan Osmanoğlu’nun diplomasını 4 çocuğu ile birlikte alması törenin en özel anları arasındaydı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, üç gün süren mezuniyet şöleni tamamladı. Kampüs içerisinde kurulan MOE Sahne’de düzenlenen törenlerde; 20 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden toplam yaklaşık 2,500 mezun diplomalarını alarak kep attı.

Törenlerin son gününde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinden olmaya hak kazanan 537 öğrenci, Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre ve Töre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın katılımı ile diplomalarını aldı. Törene, kızı, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.

Ailelerin yoğun katılım ile gerçekleşen tören, öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Yapay zeka tabanlı eğitmen Ai. Prof. DUX’ın video mesajının ardından; Türk öğrenciler adına Tıp Fakültesi birincisi Hazar Nimet Şahin, uluslararası öğrenciler adına ise Eczacılık Fakültesi mezunu Esther Shekunya Gamıya Bavugai duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerini dereceyle tamamlayan öğrenciler madalyalarını Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın elinden aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan 46 yaşındaki Raziye Soykan Osmanoğlu’nun diplomasını 4 çocuğu ile birlikte alması ise törenin en özel anları arasındaydı.

Zorlu Töre: “Dünya bize ambargo uyguluyor ama eğitim ve öğretim alanında KKTC’de bu ambargoları kırıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden öğrenci alan, 22 bin öğrencisi bulunan bir kurum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, “Dünya bize ambargo uyguluyor ama eğitim ve öğretim alanında KKTC’de bu ambargoları kırıyoruz, başarılar elde ediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi’nden alınan diplomalar dünyanın her yerinde geçerli. Ne mutlu bize” dedi. KKTC gençlerine uzun yıllardır UEFA ve FIFA tarafından ambargolar uygulandığını ifade eden Töre, “Spor yapmak her gencin hakkı. Medeni dediğimiz ülkeler ekonomik alanda da bize ambargolar uyguluyorlar ama biz yolumuza devam ediyoruz. KKTC, Kıbrıs Türk Halkı’nın Milli devletidir. Bu devleti bize Avrupa Birliği veya Birleşmiş Millerlet Güvenliği Konseyi Üyeleri hediye etmedi. Biz bu topraklarda direne direne devlet kurduk. Bağımsız Türk devletini yaşatacağız. KKTC, Kıbrıs Türk Halkı’nın, ‘Ne Mutlu Türküm’ diyen herkesin şerefidir” dedi.

Prof. Dr. Aykut Hocanın: “Üniversitelerimiz, büyük zorluklardan geçti ancak dünya çapında ilerleme kaydetti.”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise açılışta yaptığı konuşmada, mezunların yeni hayatında başarılı olacağına inancını dile getirdi. Prof. Dr. Aykut Hocanın, KKTC’nin yüksek öğrenim alanında, son 40 yıl içerisinde büyük emeklerle bugünlere geldiğini belirtti. Ülke üniversitelerinin büyük zorluklardan geçerek, hızlı bir gelişim göstererek dünya çapında ilerleme kaydettiklerini belirten Prof. Dr. Hocanın, YÖDAK’ın, yükseköğretimde değerlendirme, denetleme, akreditasyon ve planlama ile yetkilendirilmiş, kamu adına görev yapan bir kurum olduğunu anımsattı. Prof. Dr. Hocanın, “Biz de bu görevi yaparken amacımız üniversitelerimizin daha da ileriye gitmelerinin önünü açmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Kalitenin sürekli iyileştirme döngüsü içinde hiç durmadan devam etmesi gerektiğinin bilinci içindeyiz” dedi.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Hocanın, “Bu güzel adada oluşturduğunuz, dostlukları değerli hocalarından aldığınız bilgileri ayrıldıktan sonra da koruyunuz. Her zaman KKTC’yi hatırlayın ve birer kültürel elçi olarak görev yapın. Bu ilişkilerimizin devamını bekliyoruz, yolunuz açık olsun”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversiteler, alçak gönüllülükle, akıl ve analizle hakikatin peşinde koşarken toplumları ayakta tutar.”

Üniversitelerin akıl ve analizle hakikatin peşinde koşarak toplumları ayakta tutan kurumlar olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Akıl ve analiz, bağışıklık sistemimizin güzelliğine benzer. Enfeksiyondan kurtulanların, enfeksiyona tekrar maruz kaldıklarında korunması gibidir bu güzellik” dedi. Üniversitelerin yarattığı bu benzersiz özelliğin hiçbir zaman tahrip edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Harvard Üniversitesi’nin sloganı Veritas’tır. Latince “hakikat” anlamına gelir. Hakikate değer vermeyen ve onu keşfetmeye çabalamayan bir toplum ayakta kalamaz. Üniversiteler, alçakgönüllülükle, akıl ve analizle hakikatin peşinde koşarken toplumları ayakta tutarlar” dedi.

Günümüzün ‘güvensizlik çağı’ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sınırların belirsizleştiği, kuralların esnediği bir zamandayız. Sosyal devlet yapılarının ve parlamentoların zayıfladığını, militarizm ve çatışma alanlarının arttığını görüyoruz. Krizler sürekli hale gelirken, yapısal sorunlar çözülemiyor artık. Başka yerlerde yaşanan şiddet, simgesel şiddet olarak bize ulaşıyor. Eskinin yavaş yavaş öldüğüne ama yeninin henüz doğmadığına tanık oluyoruz. Şimdi her zamankinden daha güçlü ve donanımlı olmak, belki de hiç olmadığımız kadar tetikte olmamız gerekiyor. Günümüzde göçmen karşıtı ve mikro milliyetçi düşünceler güç kazanırken bundan sonra bizi neyin beklediğini anlamaya çalışmalıyız. Kitlelerin, kurulu düzenleri, tercihleri ve eylemleri ile cezalandırdıklarının farkına varmalıyız” dedi.

Hazar Nimet Şahin: “Hepimiz, insan sağlığına katkıda bulunma misyonuyla daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Hazar Nimet Şahin ise konuşmasına, “Fakültelerimizden mezun olarak, sadece mesleki bir başarıya değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etme yolunda büyük bir adım atıyoruz” sözleri ile başladı. “Eğitim hayatımız süresince öğrendik ki sadece bilgiye değil, aynı zamanda empati ve insan sevgisine de sahip olmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Şahin, “Şimdi bu değerleri mesleki hayatımıza taşımak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Ailesine, arkadaşlarına ve hocalarına teşekkür eden Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü hatırlatarak, “Bu söz, bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor ve sağlık alanındaki tüm görevlilerin özellikle de biz hekimlerin ne denli önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha hatırlatıyor” dedi. Şahin, “Hepimiz, insan sağlığına katkıda bulunma misyonuyla daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki, hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak hak ettiğimiz değeri gördüğümüz daha güzel yarınlarda tekrar karşılaşırız” ifadelerini kullandı.

Esther Shekunya Gamıya Bavugai: “Gelecek bizimdir, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için birlikte olağanüstü bir gelecek inşa edelim.”

Uluslararası mezunlar adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Esther Shekunya Gamıya Bavugai ise “Üniversite yıllarında, bizi şekillendiren bir yolculuk yaşadık. Aşılamaz gibi görünen zorluklarla karşılaştık, ancak daha güçlü ve dirençli bir şekilde ortaya çıktık. Ömür boyu sürecek dostluklar kurduk ve sınıf dışı dersler öğrendik” ifadelerini kullandı. Ailesine ve hocalarına teşekkür eden Esther Shekunya Gamıya Bavugai, “Bugün, hayatımızın bir sonraki bölümüne adım atmaya hazırlanırken, sadece akademik bilgi değil, azim, dürüstlük, kararlılık, çalışma disiplini ve birlik gücü gibi değerleri de içimizde taşıyoruz. Bu dersler, dünya duvarlarının ötesinde gezinirken bize rehberlik edecek ilkeler olacak” dedi.