Yakın Doğu Üniversitesi'nde Dünya Pi Günü Kutlandı

“Dünya Pi Günü” Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliklerince her yıl Mart ayının 14’ünde düzenlenen Dünya Pi Günü etkinliklerinin bu yıl da yüksek katılım ile kutlandığı belirtildi.

Doç.Dr. Murat Tezer ; "Yardıma Muhtaç Çocuklara Ücretsiz Matematik Dersleri Vermeye Devam Edeceğiz"

Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Murat Tezer açılış konuşmasında Pi (3,14…) sayısının tarihi ve kullanım alanlarından bahsederek, matematiğin hayatımızdaki yeri ve öneminin büyük olduğunu belirtti. Ayrıca, gün dolayısıyla seminerler verileceğini ve her zamanki gibi matematik farkındalığı yaratmak için yardıma muhtaç çocuklara ücretsiz matematik dersleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

Prof.Dr.Hüseyin Uzunboylu; "Matematiğin Kullanılmadığı Bir Alan Neredeyse Yok"

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hüseyin Uzunboylu ise yaptığı konuşmada, Pi sayısı ve matematik bilim alanlarındaki kullanım alanlarına değinerek, neredeyse matematiğin kullanılmadığı bir alan olmadığını söyledi. Ayrıca, bu etkinlikte görev alan herkesi tebrik ederek, tüm matematik severlerin Dünya Matematik Gününü kutladı.

Etkinlikte, Pi sayısının her rakamına denk gelen notalar ile piyano çalan Müzik Öğretmenliği Öğretim Elamanlarından Uz.Atakan Sarı muhteşem bir konser verdi. Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan Pi şeklindeki pasta ise büyük ilgi çekti.