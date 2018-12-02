Yakın Doğu Üniversitesi’nde Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi Açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi zemin katta bulunan merkezin açılışına, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit’in yanı sıra, fakülteöğretim üyeleri, Telsim yetkilileri ve özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten dernek ve vakıfların temsilcileri katıldılar.

Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından “hissedilebilir yüzey görme engelli yolu”, kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelli park yerleri ve diğer gereksinimlerini karşılayan teknik donanımı ile de dikkat çekiyor.

Merkezde bulunan salonun özel gereksinimli bireyler ile ilgili tüm çalışma ve etkinliklerinde ücretsiz tahsis edileceği belirtildi.

Yrd. Doç. Dr Nuran Öze; "Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi Ülkede Mevcut Bir Açığın Kapatılması Yönünde Önemli Bir Başlangıç…”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze açılışta yaptığı konuşmasında, Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nin ülkede mevcut bir açığın kapatılması yönünde akademik bakış ve pratiğin birleştiği önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr Öze, merkezle ilgili şu bilgileri verdi: “Merkezimiz teknik altyapı ve internet bağlantıları ile donatılmış, küçük gruplarla yönelik eğitim, seminer ve çalıştay gibi etkinliklere destek verecek toplantı düzeneğine sahiptir. Aynı zamanda 20 kişilik oturma düzeni, ön kısımda 5 kişilik tekerlekli sandalye potansiyeli ile sinema ve özel gösterim için tasarlanmıştır. Küçük ama anlamlı ve donanımlı olan merkezimiz, özel gereksinimli bireylerin, dernek, vakıf ve özel eğitim merkezlerinin hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur.”

Merkezin düşünce tohumlarının bir seneyi aşkın bir süre önce ekildiğini belirten Öze, “Bu düşünceyi ortaya çıkaran ve oluşum sürecinde katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Telsim’in de katkılarıyla tahminimizden daha bütünlüklü bir projeye imza atma şansı yakaladık” diye konuştu.

Günay Kibrit; "Yakın Doğu Üniversitesi ve Telsim'in Ortaya Koyduğu Eser Çok Anlamlı…”

Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit’te yaptığı konuşmada, iletişimle ilgili iki kurum, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Telsim’in birlikte ortaya koydukları eseri çok anlamlı bulduğunu vurguladı. Kibrit, bir eğitim kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin, bu tür çalışmalarla toplumun engellilere yönelik farkındalığını artırarak, eğitim kavramına yeni boyutlar kattığına dikkat çekti.

Engelleri Ortadan Kaldırılacak…

Özel gereksinimli bireylerin karşısındaki engellerin kaldırılması çabalarına ilk kendilerinden başladıklarını anlatan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, “Öncelikle genel müdürlüğümüzü ve bütün mağazalarımızı engelsiz hale getireceğiz dedik ve bunu başardık” dedi. Tanpınar, bunun ardından kurumun sosyal sorumluluk perspektifi doğrultusunda engellilere yönelik çalışmalarına ivme kazandırdıklarını ve Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdikleri sinema salonunun da bu örneklerden biri olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Kurt; “Yenilikçilik Misyonumuzun En Önemli Unsurudur…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da açılışta bir konuşma yaptı. Üniversitelerin üçüncü ayağı olan topluma hizmeti, Yakın Doğu Üniversitesi olarak “toplumu dönüştürme” diye algıladıklarını söyleyen Doç. Dr. Kurt, “Yenilikçilik misyonumuzun en önemli unsurudur ve hizmet öncelikli bireylere (engelli değil) yönelik Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ne koyduğumuz katkı bunun örneklerinden birisidir” dedi.

Açılış konuşmaların ardından kurum yönetici ve temsilcileri, kurdeleyi birlikte keserek Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bahire Doğru; "Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi Toplum Adına Önemli Bir Merkez…”

Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nin açılışı ile ilgili değerlendirmede bulunan İşitme ve ve Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ise salonun önemini vurgulayarak, engelsiz bir ortam yaratmak adına her yönü ile engelli bireylere hitap edebilecek olmasından dolayı toplum adına önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bahire Doğru; “Sinema filmlerinde görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili kullanılması ve mimari engellerin de düşünülmesi konusunda yapılmış güzel bir çalışma. Engelsiz bir ülke, engelsiz bir toplum yaratmak adına çalışan ve bu konuda emeği geçen tüm güzel yürekleri kutlarım” diye konuştu.