Yakın Doğu Üniversitesi’nde İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu düzenleniyor

akın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, güncel bilgilerin paylaşılacağı ve yeni projelerin geliştirileceği “İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu”, 6 Aralık 2019 Cuma günü, 09:00-16:30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu Salon’da gerçekleştirilecek.
Sempozyum koordinatörü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Türkiye üniversiteleri ile Yakın Doğu Üniversitesinden 9 davetli konuşmacının yer alacağı sempozyumda, doğal kaynaklardan ve sentetik yolla ilaç geliştirme ve aşı üretimi sürecinin zorlu aşamalarının anlatılacağını söyledi.
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