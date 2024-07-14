Yakın Doğu Üniversitesi’nde Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 26 Temmuz’da yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik, 2024-2025 Güz Dönemi için düzenlediği yetenek sınavı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik, 2024-2025 Güz Dönemi için düzenlediği yetenek sınavı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye vatandaşı vatandaşlarının katılabileceği yetenek sınavı, saat 10.00’da Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde yapılacak.

Sınava katılmak isteyen yurt dışında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye vatandaşı adaylar; bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine başvurabilir ve/veya neriman.soykunt@neu.edu.tr adresine mail göndererek ön kayıt yaptırabilirler. Adaylar ayrıca 90 533 854 4308 WhatsApp mesaj hattı ile ön kayıt yaptırabilir. Sınavımız; yüz yüze ve online olarak gerçekleşecektir. Sınava online katılacak adayların iletişim adreslerine mail gönderilerek “google meet linki” üzerinden sınava katılmaları sağlanacaktır.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği’ne başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları ön koşul olarak aranmaktadır.

Lisans seviyesi sınavda içeriğinde adayların; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, hazırlanan bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, enstrümanı ile bir eser/etüd seslendirmesi ve mülakattan oluşan sınavda 50 puan ve üzerinde geçer puan almaları gerekiyor.

Yüksek lisans ve doktora seviyesi için yapılacak yetenek sınavı; müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman seslendirme (bir etüd ve bir eser) aşamalarından oluşan sınavla gerçekleşecektir. Sınavdan toplam 50 puan ve üzerinde alan öğrenciler başarılı sayılarak bölüme kabul edilecektir.

Yetenek sınavına başvuran adayların; başvuru maillerinde ad-soyad, mezun olduğu okul/şehir, adaya ulaşılabilinecek telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması ayrıca sınava online veya yüz yüze girme taleplerini belirtmeleri gerekiyor.