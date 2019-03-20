Yakın Doğu Üniversitesinde Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Çalıştayı Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi ile Atatürk Eğitim Fakültesi işbirliğinde "Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Çalıştayı" düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de gerçekleşen çalıştaya, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, YÖDAK Başkanı Dr. Akıle Büke, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Toplumsal Araştırma Merkezi Müdürü Zehra Altınay, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit katılım gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üniversitelerin önemli misyonlarından biri olan topluma hizmet ve sosyal sorumluluğun önemini ortaya koymak, ileriye dönük politikalar saptanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştayda, on farklı konud, farklı projeler sivil toplum örgütü temsilcileri ile akademisyenler tarafından ele alındı.

Özellikle Eğitim Fakültelerinde temel ders olan topluma hizmet uygulamalarının, bilimselliğe dayanan projelerle toplumun ihtiyacına yönelik gerçekleştirilmesinin altı çizilen çalıştayda, ilgili bakanlık, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonun önemi vurgulandı.

Üniversite Öncülüğünde İhtiyaç Alanlarına Göre Toplumsal Projeler Yürütülüyor…

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, toplumsal projeler yürüten merkezin, toplumun her alanda ihtiyaç duyulan projelere, ilgili kurum kuruluşlara destek verdiğini bilim ve toplum ihtiyacının öncelikleri olduğunu, işbirliklerinin üniversiteyi temsilen devam ettiğini söyledi.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici de, fakültenin yenilikçi ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş öğretmenler yetiştirdiğini, bu vizyon çerçevesinde çalıştayda görev alan on farklı proje koordinatörleri ve dekan yardımcılarını emeklerinden dolayı kutlayarak çalıştay hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise yaptığı konuşmada, insan doğasına karşı sorumluluk ve bilincin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bilimin de insan, topluma yönelik yapıldığını, Yakın Doğu Üniversitesinin araştırma, proje kadar toplumsal sorumluluk bilincini yansıtan öncü bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Üniversitelerin Topluma Verdiği Hizmetler Büyük Önem Taşıyor…

Çalıştayın açılışında söz alan Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ise konuşmasında, işbirliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akıle Büke de, üniversitelerin en önemli misyonlarından sadece biri olan topluma hizmet ve sosyal sorumluluk görevlerinin en az eğitim, öğretim ve araştırma kadar öncelik verilmesi gerektiğini, topluma hizmet niteliğinin giderek artmasını temenni ederek çalıştayı düzenleyen herkesi kutladı.

Bakan Çeler: “Sosyal Medyada Yapılan Sosyal Sorumluluk ve Yardım Kampanyalarında, Yardım Yapılan Kişilerin İstismar Edilmemesi İçin Duyarlılık Gösterilmeli…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise çalıştayda yaptığı konuşmasında, özellikle sosyal medyada yapılan sosyal sorumluluk ve yardım kampanyalarında, yardım yapılan kişilerin istismar edilmemesi için duyarlılık gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal medyada duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan yardımların zaman zaman istismar haline getirildiğini ifade eden Çeler, yardım yapılan dezavantajlı kesimlerin istismar edilmemesi için neler yapılabileceğinin de çalıştayda ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Çeler, diğer üniversitelerle işbirliği içinde toplumun faydasına bir çalışma yapılmasının, gelecekte atılacak somut adımlar için de yol gösterici olduğunu sözlerine ekleyerek, Çalıştay’dan elde edilecek verilerin son derece faydalı olacağına inandığını söyledi.

Meral Akıncı: “Üniversitelerin Bilimle Toplumda Duyarlılık ve Sorumluluk Projelerini Yapması Mutluluk Verici…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı’nın Eşi Meral Akıncı da konuşmasında, üniversitelerin bilim ve proje üreten çalıştaylar gerçekleştiriyor olmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti.

Toplumsal projelere büyük önem verdiğini ve böyle projelere daima katkı sağlayarak destek vermeyi öncelik bildiğini dile getiren Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığının çocuk, gençler ve yetişkinler ile ilgili toplumda duyarlılık ve sorumluluk bilincinin geliştirildiği projeleri yürüttüğünü söyledi.

Özellikle temiz düşün projesi ile araştırma, proje, toplumsal sorumluluk ve işbirliği konusunda güzel bir örneğin yaşandığına dikkat çeken Akıncı, aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü KAYAD kapsamında da kadına yönelik projelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini, topluma yönelik hizmet olarak da olumlu etkiler yaratan projeleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Plaket Takdimi Yapıldı…

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akıle Buke ve Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Günay Kibrit’e, çalıştaya verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Toplumda İhtiyaç Duyulan Projeler Aktarıldı…

Plaket takdimi sonrasında sivil toplum kuruluşlarını temsilen konuşma yapan davetli konuşmacılar, toplumda ihtiyaç olan projeler konusunda detaylı bilgi verdi. Konuşmaların moderatörlüğünü yapan Avrupa Birliği Destek Birim sorumlusu Ebru Tekman, projeler ve hibeler konusunda bilgilendirme yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarını temsilen, Bahire Doğru (KIKEV), Refika İnce (SOS Çoçukköyü Derneği), Kani Kanol (HASDER), Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot (Taşkent Doğa Parkı), Beran Dağtaş (Evrensel Hasta Hakları Derneği) ve Özel eğitim okul müdürü Emirali Evcimen konuşma yaptılar.

Bilgilendirme konuşmaları sonrasında on farklı salonda yuvarlak masa toplantılarında proje koordinatörleri Uz. Yücehan Yücesoy, Doç. Dr. Esen Sucuoğlu, Doç. Dr. Nurdan Atamtürk, Uz. Nevriye Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Mert Baştaş, Uz. Sibel Süzek, Yrd. Doç. Dr. Fatma Baysen, Doç. Dr. Engin Baysen birer konuşma gerçekleştirerek politikaların saptanmasına yönelik çalışmalarını sundular.