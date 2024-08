Yakın Doğu Üniversitesi’nden 7 Çeşit Doğal ve Sağlıklı Ürün

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi, ürettiği 7 çeşit doğal ürünü halkla buluşturmaya devam ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi; probiyotik olan su kefiri, dört otlu kefir, klasik kefir, ayran ve yoğurt ile elma marmeladı ve yaşayan sirke gibi yedi çeşit sağlıklı ürün üretiyor.

Günümüzde sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen probiyotikler, vücuda düzenli olarak alındığında sağlık üzerinde pek çok olumlu etki yaratıyor. ‘Dost’ mikroorganizmalar olarak da bilinen probiyotikler; mide asidi ve sindirim enzimlerinden etkilenmeden bağırsaklara canlı olarak ulaşıp burada pek çok faydalı etki sağlıyorlar. Pek çok sağlık katkısının yanı sıra bağırsak florasını dengede tutarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da katkıda bulunuyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi, uzman akademisyen kadrosu ve teknik altyapısıyla ürettiği 7 çeşit sağlıklı ve çoğunluğu probiyotik olan ürünü halkla buluşturuyor. Üretilen ürünler arasında su kefiri, dört otlu kefir, klasik kefir, probiyotik ayran, probiyotik yoğurt, elma marmelatı ve yaşayan sirke bulunuyor. Üretilen ürünlere, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki kafeteryaların yanı sıra kampüste bulunan İkas Süpermarket’ten de ulaşılabiliyor.

Her gramda en az 1 milyon canlı hücre!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyza H. Ulusoy, ürettikleri ürünlerin her bir gramının, gıda konusunda uluslararası bir otorite olan FDA’nın probiyotik gıdalar için önerdiği şekilde en az 1 milyon canlı hücre içerdiğini belirtiyor. Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarına probiyotik içeren gıdaların dahil edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Beyza H. Ulusoy, probiyotik ürünlerin sindirim sorunlarını azalttığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve genel sağlığı korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Ürünlerin, sağlıklı beslenme konusunda hassasiyeti olan her kesimden, her yaştan tüketiciye hitap ettiğini ifade eden Prof. Dr. Beyza H. Ulusoy, “Ürünlerimiz, Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi’nde geleneksel yöntemlerle ve doğal malzemeler kullanılarak hiçbir katkı maddesi eklenmeden üretiliyor. Ürünlerimizin çoğu, sağlığa faydalı canlı mikroorganizmalar içeriyor. Özellikle dört otlu kefir, laboratuvarımızda geliştirdiğimiz bize özgü bir üründür. Su kefiri ise sütsüz ama kefir mikroorganizmalarını içeren, içinde baldan başka tatlandırıcı bulunmayan ferahlatıcı, meyveli bir meşrubattır” dedi.

Bilimsel çalışmalar probiyotik ürünlere dönüşüyor!

“Birkaç çeşit probiyotik dondurma, yeni kefir çeşitleri ve nor bazlı yeni bir ürün üzerinde de çalışıyoruz” diyen Prof. Dr. Ulusoy, Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi’nin İrfan Günsel Araştırma Merkezi İnovatif Gıdalar Araştırma Grubu ve Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi laboratuvarında yürütülen bilimsel araştırmalardan destek aldığını belirtti. Prof. Dr. Ulusoy; “Bu laboratuvarlarda doktora tezleri ve bilimsel araştırmalar yapılırken, çeşitli analizler sonrası gelecekte raflarda göreceğimiz yenilikçi ürünlerin ilk basamakları atılıyor. Ayrıca, öğrencilerimiz ARGE aşamasında ve üretim süreçlerinde aktif rol alarak, hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar. Bu çalışmalar aynı zamanda her şeyi bilimsel olarak mercek altına almamıza da olanak tanıyor. Üretim aşaması sonrasında yaptığımız ürünleri belli periyotlarda laboratuvarımızda inceliyoruz. Üretimlerimiz bilimsel ortamlarda sürekli analiz ediliyor, her yönüyle değerlendiriliyor” dedi.