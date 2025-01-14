Yakın Doğu Üniversitesi'nden Gençlere Sağlıklı Gelecek İçin Eğitim

Sağlıklı Ergenlik, Sağlıklı Gelecek!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman doktorları, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen seminerle, ergenlik döneminin doğru yönetilmesi amacıyla öğretmenlere farkındalık kazandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi, toplumsal sorumluluk projeleriyle gençlerin ve öğretmenlerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Girne Inner Wheel Kulübü ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Adolesan Yaştan Ergenliğe Geçiş” projesine gönüllü katılım sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman doktorları, KKTC’deki devlet okullarına bilgilendirici eğitimler vermeye başladı.

Gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atmaları amacıyla hayata geçirilen projenin ilk eğitim semineri, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitim seminerinde; ergenlik döneminin doğru yönetilmesi ve öğretmenlerin bilinçlendirilerek gençlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını hedeflendi.

Dört farklı sunumla gerçekleştirilen eğitim seminerinde; ergenlikte fiziksel ve ruhsal gelişim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HPV ve rahim ağzı kanseri konuları ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Neptün Fazilet Erdener, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Süer, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nden Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neşe Akcan Özlü, bu dönemde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında öğretmenlere rehberlik etti. Soru cevap bölümüyle son bulan sunumların ardından katılımcılara çiçek takdim edildi.

Empatiyle yaklaşmak ve destekleyici bir iletişim kurmak önemli!

Ergenlikte fiziksel gelişim ve vücutta meydana gelen değişimler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Neşe Akcan Özlü, ‘adelosan dönemini’ ele alarak sunumuna başladı. Bu dönemin ergenlik döneminin başlangıcı ile tam olgunlaşma arasında kalan, bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak gelişimini sürdürdüğü bir geçiş dönemi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özlü, adeolsan döneminde yaşanan önemli sağlık sorunlarına da değindi. Doç. Dr. Özlü, “Bu dönemde gençlerin normal gelişim çizgisinden sapmalar göstermemesi için düzenli takip ve doğru rehberlik büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Gençlerin ruhsal gelişimine ve bu süreçteki değişiklikleri ele alan Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal ise “Ergenlik, kimlik arayışının yoğunlaştığı, duygusal iniş çıkışların sıkça yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte gençlere empatiyle yaklaşmak ve destekleyici bir iletişim kurmak çok önemli” dedi. Aileler ve öğretmenlere önemli görevlerin düştüğünü belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal, “Gençlerin ihtiyaçlarını anlamalı ve onlara güvenli bir alansunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Eğitimciler, köprü görevi görüyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Süer ise bulaşıcı hastalıkların yayılma yollarını ve korunma yöntemlerini ele alarak, hijyen alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması gerektiğini ifade etti. “Gençlere bulaşıcı hastalıklardan korunmanın temel yollarını öğretmek, sadece bireysel sağlık değil, toplum sağlığı açısından da kritik bir adımdır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Kaya Süer, “Eğitimciler, bu konuda önemli bir köprü görevi görmektedir” dedi. Dr. Neptün Fazilet Erdener ise HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanseri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi verirken, bu tür hastalıklardan korunmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. “Rahim ağzı kanseri erken tanı ve HPV aşısı ile önlenebilir tek kanserdir. Aşı, 13 yaşından itibaren uygulanmalıdır. Ayrıca doğru korunma yöntemleri, rahim ağzı kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde hayati bir rol oynar” ifadelerini kullanan Dr. Neptün Fazilet Erdener, “Gençlere bu konularda farkındalık kazandırarak, gelecekte daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlayabiliriz” dedi.