Yakın Doğu Üniversitesi’nden Sosyal İnovasyon Atağı: “NERITA Arama Toplantıları Serisi” Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik için önemli adım: “NERITA Arama Toplantıları Serisi” başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sosyal inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik başlattığı “NERITA Arama Toplantıları Serisi” başladı. Near East Research Innovation and Technology Area (NERITA) tarafından düzenlenen toplantı serisinin ilki “Sosyal İnovasyon” başlığı altında gerçekleştirildi. Toplantı, NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören’in sunumu ile başladı. Açılışta, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik inovatif projeler, üniversitenin gerçekleştirdiği araştırmalar ve üniversite-toplum iş birliği örnekleri tartışıldı. Ayrıca, gelecek toplantılarda ele alınacak konu başlıkları belirlendi.

Seri kapsamında; eğitim, sağlık, çevre, şehircilik, sosyal adalet, ekonomik kalkınma, kültür ve sanat, teknoloji kullanımı, gençlik, göç ve istihdam gibi toplumu yakından ilgilendiren alanlarda yenilikçi çözümler masaya yatırılacak. İlgili paydaşların katılımıyla düzenlenecek toplantılar, inovasyon temelli ortak akıl üretim süreçlerini desteklemeyi hedefliyor.

Katılımcılar, soru-cevap bölümüyle devam eden ilk toplantıda, ilerleyen oturumlarda tartışılmasını istedikleri konular ve başlıklar hakkında da görüşlerini paylaştı. “NERITA Arama Toplantıları Serisi”nin, toplumsal faydayı artıracak inovatif fikirlerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Prof. Dr. Murat Özgören: “Hepimizin ortak geleceği için bu tür yenilikçi girişimlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması kritik önem taşıyor.”

Düzenlenen toplantı serisinin ilkinde “inovasyon” başlıklı bir sunum yapan NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, toplumsal fayda odaklı çözümler üretmek için ‘toplum merkezli tasarım’ yaklaşımı ile arama toplantılarına başladıklarını belirtti. Prof. Dr. Özgören, sosyal inovasyonun toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir süreç olduğunu söyledi. “NERITA Arama Toplantıları Serisi”’nin üniversite, kamu, girişimciler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde gerçekleşeceğini söyleyen Prof. Dr. Murat Özgören, “Sosyal inovasyon projelerinin başarısı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çözümler sunabilmesine bağlıdır. Ancak, fonlama eksikliği, ölçeklenebilirlik zorlukları ve sosyal etkilerin ölçülmesindeki problemler, bu süreçte karşılaşılan temel zorluklar arasında yer alıyor. Tüm bu zorlukları iş birliği içerisinde nasıl aşacağımızı süreç içerisindeki toplantılarımızda konuşacağız” dedi. Prof. Dr. Murat Özgören, “Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile sosyal inovasyon projelerini hayata geçirebiliriz. Hepimizin ortak geleceği için bu tür yenilikçi girişimlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.