Yakın Doğu Üniversitesi’ne Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi’nden Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul’da düzenlenen Kongre’de “Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Yeni Tasarım Umbilikal Kord Klempinin Etkinliğinin Belirlenmesi” isimli çalışmayı sunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Mammadov ve Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Vural, kongre bilim kurulu tarafından “Sözlü Sunum Birincilik Ödülü” aldı.

Kord Klempinin Güvenle Kullanılabileceği Test Edildi…

Dr. Betül Mammadov yürüttükleri çalışmaya ilişkin olarak, ailelerin ve sağlık profesyonellerinin günümüzde kullanılan umbilikal kord klempi ile yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak NEU3D Laboratuarı ekibinin destekleri ile ürettikleri yeni, daha küçük ve daha ergonomik tasarımdaki kord klempinin, yapılan testler neticesinde güvenli olarak kullanılabileceğini kanıtlandığını belirtti.

Dr. Mamadov, “Yeni tasarım klempin aile ve çalışan memnuniyetini arttıracağını ve bakımın kalitesini yükselteceğini düşünüyoruz” dedi.

Kongrede aynı zamanda Dr. Betül Mammadov tarafından NEU3D Laboratories ile yürütülen ve Ebelik eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanan “Üç Boyutlu Yazıcı İle Üretilmiş Tıbbi Aletler ve Organ Eğitim Modelleri” isimli çalışma da sunuldu.

Dr. Mammadov, ürünlerinin Türk Patent tasarım tescili, patent başvurusunun yanı sıra bir de Kongre Ödülü kazanmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Üniversite Mütevelli Heyeti’ne ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’ne (DESAM) teşekkür etti.