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Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları devam ediyor!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 eğitim dönemi yatay geçiş başvuruları başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları devam ediyor!

Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 fakülte ve 220 bölümden herhangi birine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 15 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan; Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile birlikte Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2024!

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 15 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye aday.neu.edu.tr web sayfasından, yataygecis@neu.edu.tr adresinden veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5215) telefondan ulaşmak mümkün.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Başarı dolu bir akademik yıl geçirmenizi diliyor, Yakın Doğu Ailesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education, US News & World Report, AD Scientific Index, ODTÜ URAP, Shanghai Ranking gibi pek çok bağımsız yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun listelerinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak yer almamız bu araştırmaların en önemli ortak noktası. Diğer yandan ODTÜ URAP tarafından Türkiye’nin en iyi ikinci vakıf üniversitesi, AD Scientific Index tarafından Türkiye’nin en iyi üçüncü ve Avrupa’nın en iyi 16’ncı vakıf üniversitesi olarak gösterildik. Londra merkezli Times Higher Education’ın dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı araştırmasında da dünya genelinde 139’uncu sırada yer alma gururu yaşadık” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversite sıralamalarındaki yerinin eğitim kalitesinin ve bilimsel üretkenliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, yeni eğitim döneminde yatay geçiş yapmayı planlayan öğrencilere “Bu başarılar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu kaliteli eğitim ve nitelikli akademik kadronun bir göstergesidir. Sizleri, bu başarılı kurumun bir parçası olmaya davet ediyorum” ifadesi ile seslendi.

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