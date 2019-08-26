Yakın Doğu Üniversitesi’nin 196 Bölümüne Yatay Geçiş Başvuruları Devam Ediyor…

Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2019-2020 Akademik Güz Dönemi yatay geçiş başvuruları devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 196 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.

20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 196 Bölümde Eğitim Alabilecekler…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan Atatürk Eğitim Fakültesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve bağlı bölümlerle birlikte, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur: “Yatay Geçiş İle Gelen Yakın Doğu Ailesi’ne Katılacak Tüm Öğrencilerimiz Donanımlı Bir Eğitimin Yanında Tam Bir Kampüs Hayatı Yaşama İmkanına da Kavuşacaklar”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş ile gelen öğrencilerin, donanımlı bir eğitimin yanında özel imkanlardan da yararlanabileceğine değindi. “Bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 196 seçkin bölümden birinde kaliteli eğitim alarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen tüm öğrenciler,Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaları halinde özel burs uygulamasından da yararlanabilecekler” dedi. Akademik imkanların yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu sosyal yaşama da değinen Yrd. Doç. Dr. Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi, bir kampüs üniversitesidir ve bir üniversite öğrencisinin tam bir üniversite hayatı yaşaması için tasarlanmıştır. Sosyal alanlar, spor alanları, çalışma alanları ile bir bütün olarak öğrencilerimize sunulmuştur” dedi. Yatay geçiş için öğrencilerin 16 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçiş yapabileceklerinin ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, Yakın Doğu Üniversitesi olarak yatay geçiş ile Yakın Doğu Ailesi’ne katılacak tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar dilediğini ifade etti.

Yatay Geçiş İçin Başvuru Adresleri…

Yatay geçişler için 16 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5211-5213-5214-5215) telefondan ulaşılabilir.