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Yakın Doğu Üniversitesi’nin 220 Bölümüne Yatay Geçiş Başvuruları Devam Ediyor…

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​​​​​​​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2021-2022 eğitim dönemi için yatay geçiş başvuruları devam ediyor.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 220 Bölümüne Yatay Geçiş Başvuruları Devam Ediyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2021-2022 eğitim dönemi için yatay geçiş başvuruları devam ediyor.

Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 220 bölümden herhangi birine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuruları devam ediyor.

20 fakülte, 3 yüksekokul ve 220 bölüme yatay geçiş olanağı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan Atatürk Eğitim Fakültesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi ve bağlı bölümlerle birlikte, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yatay geçiş ile gelen yakın doğu ailesi’ne katılacak tüm öğrencilerimiz donanımlı bir eğitimin yanında tam bir kampüs hayatı yaşama imkanına da kavuşacaklar.”

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurularının devam ettiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, yatay geçişle Yakın Doğu Ailesi’ne katılan öğrencilerin, donanımlı bir eğitimin yanı sıra özel burs imkanlardan da yararlanabileceklerini vurguladı. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, eğitimlerini, sağladığı akademik ve sosyal olanaklarla zengin bir kampüs hayatı sunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen öğrencilere, hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar dilediğini ifade etti.

Yatay geçiş için başvuru adresleri…

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, yataygecis@neu.edu.tr adresinden veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5215) telefondan ulaşılabilir.

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