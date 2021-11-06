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Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Medya Çalıştayı Başladı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından sekiz yıldır düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Uluslararası Medya Çalıştayı”, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu teknik gezisi ile başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Medya Çalıştayı Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Medya Çalıştayı Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından sekiz yıldır düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Uluslararası Medya Çalıştayı”, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu teknik gezisi ile başladı.

Her yıl değişik alanlardan medya profesyonellerini ağırlayan Medya Çalıştayı, bu yıl iki hafta boyunca farklı etkinlikler ile devam edecek. Bu yılki çalıştay kapsamında ünlü TV program yapımcısı İnci Ertuğrul ve BRTK Müdiresi Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un da atölyeleri yer alacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında ödüllü Görüntü Yönetmeni ve Yönetmen Cüneyt Denizer de düzenleyeceği atölye ile fakülte öğrencilerine deneyimlerini aktaracak. İranlı bilim ve sanat insanı Doç. Dr. Abdolhossein Laleh’i de bu yıl ağırlanacak isimler arasında yer alacak. Laleh, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Sabire Soytok’un moderatörlüğünü üstlendiği ‘İran Sinemasında Kahraman’ konulu panele konuşmacı olarak katılacak.

Çalıştay kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin başarılı mezunları da konuk edilecek. İzmir İlkses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Erek ‘Kariyer Yolculuğum’ isimli söyleşi ile fakülte öğrencileri ile sektör deneyimlerini paylaşacak.

Çalıştayın ilk etkinliği BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesine Teknik Gezisi   

8.Ulusalararsı Medya Çalıştayı Koordinatörü Prof. Dr. Fevzi Kasap, BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesine Teknik Gezisi’ni ülkeye eğitim amacı ile gelen gençlere hem uygulama alanlarını hem de ülke ile ilgili önemli mekanları gösterme amacıyla düzenlediklerini söyledi.

BRTK Müze ziyareti kapsamında Kurum Müdiresi Meryem Çavuşoğlu Özkurt ve müze küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin tarafından karşılanan İletişim Fakültesi ekibine müze gezdirildi ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi’nde BRT’nin kuruluşu ve önemi anlatıldı.

Prof. Dr. Fevzi Kasap, kurum ile bilimsel ve uygulamalı çalışmalar düzenleme konusunda iş birliklerini de konuştuklarını ve öğrencilere staj imkanlarının da yaratıldığını söyledi. Prof. Dr.  Kasap ayrıca geziye katılan İletişim Fakültesi öğretim elemanlarından Film Yapımı ve Yayıncılık Bölüm Başkanı Yrd.  Doç. Dr. İzlem Kanlı, Yrd. Doç. Dr. Naile Berberoğlu, Dr. Serkan Fundalar ve Zeyde Yalıner Örek’in öğrencileri gruplara ayırarak kurum içinde değişik gözlem ve eğitim çalışmaları düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

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