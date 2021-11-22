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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Geliştirdiği KKTC'nin Yerli PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK Tarafından Akredite Edildi

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Geliştirdiği KKTC'nin Yerli PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK Tarafından Akredite Edildi
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Geliştirdiği KKTC'nin Yerli PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK Tarafından Akredite Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde Türk bilim insanlarınca geliştirilen SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından yapılan analizler sonucunda akredite edildi. MOTAKK’ın SARS-CoV-2 moleküler tanısında PCR testi uygulayan 404 laboratuvarın sonuçlarını analiz ederek raporladığı çalışmada, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kit Üretim Laboratuvarı, KKTC'nin yerli SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti’ni kullanarak ulaştığı sonuçlarla, en doğru ve güvenilir sonuç veren laboratuvarlar arasına girdi.

Böylece daha önce KKTC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü tarafından üretimi ve kullanımı için uygunluk verilen KKTC'nin yerli PCR Tanı Kiti, Türkiye'de aralarında Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı viral enfeksiyonların tanısında kullanılan moleküler tanı testlerinin ve kitlerini doğruluğunu puanlayarak sertifikalandıran MOTAKK tarafından da tescillenerek akredite edildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sahip olduğumuz bilim üretme kapasitesiyle, sağlık alanında yüksek katma değer yaratan AR-GE ve yüksek teknolojiye dayalı projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, tasarım ve AR-GE’si Yakın Doğu Üniversitesi'nde Türk bilim insanlarınca yapılan KKTC’nin yerli PCR Tanı Kiti’nin güvenilir tanı sonuçlarının MOTAKK tarafından tescillenerek akredite edilmesinin önemini vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de ‘Mühendislik’ ve ‘Bilgisayar Bilimleri’ alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığnı hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sahip olduğumuz bilim üretme kapasitesiyle sağlık alanında yüksek katma değer yaratan AR-GE ve yüksek teknolojiye dayalı projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Dış kalite kontrol programı çerçevesinde, MOTAKK tarafından laboratuvarımıza iletilen viral yükleri bilinmeyen örneklerin tamamını doğru olarak raporladık.”

KKTC'nin yerli PCR Tanı Kiti’nin KKTC’de kullanılmaya başlamasıyla birlikte MOTAKK’ın SARS-CoV-2 RNA Dış Kalite Kontrol Programına dahil olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dış kalite kontrol programı çerçevesinde, MOTAKK tarafından kalitatif sonuçları ve viral yükleri bilinmeyen örnekler, Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim Laboratuvarı AR-GE çalışmalarından sorumlu bilim insanları tarafından çalışılmış ve tamamı doğru olarak raporlanmıştır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ulaşılan sonuçlarla SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti’mizin güvenirliliği bir kez daha tescil edildi” dedi.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “KKTC'nin yerli SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti, MOTAKK’ın sonuçlarına yüzde 100 uyumlu sonuçlarla tanı güvenilirliği en yüksek PCR Tanı kitleri arasında yer aldı.”

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı ve Kit Üretim Laboratuvarları sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Günlük vaka sayılarının giderek arttığı bu günlerde, COVID-19 tanısında ve viral yüklerin saptanmasında Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR) yöntemi altın standart olarak kullanılmaya devam ediyor” dedi. Doç. Dr. Ergören, "Moleküler tanıda kullanılan kitlerinin doğruluğu ve güvenilirliği, pozitif saptanan bir örnekte tespit edilen eşik değeri döngü sayısı olarak adlandırılan Ct değeri ve örnek eğrisi ile belirleniyor. Laboratuvarımızda, MOTAKK RNA Dış Kalite Kontrol örnekleri için saptadığımız Ct değerleri, MOTAKK tarafından belirlenen değerlerle yüzde 100 uyumlu sonuç vererek, KKTC'nin yerli SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti’nin tanı ve hassasiyet güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu” ifadesini kullandı.

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