Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampsü’nde çok amaçlı spor salonu hizmete açıldı

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampsü’nde tamamlanan 2 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun çok amaçlı spor salonu hizmete açıldı

Yakın Doğu Koleji’nin eğitim kalitesini, Gazimağusa’nın yanı başındaki Yeniboğaziçi’ne taşıdığı Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimleriyle eğitime devam eden Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin de yer aldığı kampüste tamamlanan 2 bin metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı spor salonu hizmete açıldı. Uluslararası standartlara uygun altyapı ile donatılan spor salonu, bir yandan kampüste eğitim alan 1.000’e yakın öğrencinin sportif gelişimine büyük bir katkı sağlarken diğer yandan bölgenin önemli bir ihtiyacını da karşılayacak.

Uluslararası standartlara uygun altyapı

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nde hizmete açılan çok amaçlı spor salonu, 2 bin metrekare kapalı alana sahip. Çelik ve betonarme inşaat sistemiyle yapılan spor salonu; 500 kişilik tribün kapasitesi, ana giriş holü, giriş terasları, bay ve bayan soyunma odaları gibi bütün olanakları ile basketbol, voleybol, hentbol organizasyonları için hizmet vermeye hazır.

Sahanın; sporcular için güvenlik, konfor ve sportif performans sağlayan zemin kaplamasında, uluslararası basketbol, hentbol ve voleybol federasyonları tarafından onaylanmış malzemeler kullanıldı.

Yeniboğaziçi’ne yatırımlar devam ediyor

Eylül 2020’de eğitime başlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kapmüsü; kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimleriyle eğitim veriyor. Ancak sadece öğrencilerine değil bölge halkına sağladığı olanaklarla da başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölgesinin önemli ihtiyaçlarına da çözüm sunuyor.

450 kişilik amfi tiyatro salonunun yanı sıra çok sayıda toplantı odası bulunan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, ev sahipliği yaptığı kongre ve etkinliklerle bölge halkının hayatını zenginleştirirken çok amaçlı sergi salonunda düzenlenen sergilerle de sanat ve kültürü öğrencilerin ve bölge halkanın hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kapmüsü’nde kurulumu süren Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nin bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.

750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sunacak olan Büyük Kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet sunacak. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’de 250 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak.

Yatırımı tamamlanma aşamasında olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi ile de bölgenin nitelikli sağlık hizmeti ihtiyacı karşılanmış olacak.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Çok amaçlı spor salonu, öğrencilerinin sportif gelişimine büyük bir katkı sunacak.”

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, 1000’e ulaşan öğrenci sayısı ile İskele ve Gazimağusa’yı da kapsayan bölgede nitelikli eğitim ihtiyacını karşılayan Yakın Doğu Koleji’nde tamamlanan çok amaçlı spor salonunun, öğrencilerinin sportif gelişimine büyük bir katkı sunacağını ifade etti. Doç. Dr. Tüzünkan, 2 bin metrekare kapalı alana sahip spor salonunun 500 kişilik tribün kapasitesi ve uluslararası standartlarda altyapısı ile aynı zamanda bölgenin çok önemli bir ihtiyacını da karşılayacağını vurguladı.