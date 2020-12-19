Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü'nde “COVID-19 Sergisi”nin Açılışı, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan Tarafından Gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri ve Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan ödüllü 42 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı, COVID 19 temalı eserlerden oluşan sergi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan tarafından açıldı. Sergi, ay sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın yanı sıra Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Gazimağusa Sivil Savunma Bölge Müdürü Kamil Ağcabey de katıldı. Ayrıca törende dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, misafirler ve sanatçılar yer aldı.

Sanatçıların karantina döneminde yaptığı eserlerden oluşan COVID-19 Sergisi’nin açılışında sırasıyla Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan birer konuşma yaptı.

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yarattığı üretken sanat ortamı, ülkenin kültürel kalkınmasında öncü bir rol oynuyor.”

Konuşmasının başında Günsel Ailesi’nin imza attığı yatırımlar ve atılımlarla ülke insanının gurur duyduğunu ifade eden Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Yakın Doğu Koleji’nin Eylül 2020’de Yeniboğaziçi’nde eğitime başlamasını, bölge için önemli bir şans olarak değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’in, dünya basınında ses getirdiği haberlere de değinen Arslan, “Ülke tanıtımı için milyonlarca dolar harcansa böyle bir etki yaratılamazdı” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sadece 1,5 yıllık bir dönemde 366 sergi açtığını hatırlatan Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, yaratılan bu üretken sanat ortamının, ülkenin kültürel kalkınmasında öncü bir rol oynadığını söyledi. Arslan, önümüzdeki hafta Surlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Açılışını yaptıkları sergiye ilham kaynağı olan COVID-19’un bütün dünyaya önemli bir ders verdiğini söyleyen Arslan, “COVID-19, bütün dünyada olduğu gibi bizlere de ancak ülke olarak birlikte hareket ederek, uyum içinde yaşayarak ve birlik olarak var olabileceğimiz gerçeğini hatırlattı” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Yakın bir dönemde açılacak olan müzeler ile Oluşum çatısı altındaki müze sayısını 10’a yükselteceğiz.”

Geçtiğimiz hafta, Günsel Aile Kurulunun aldığı karar ile Müzeler Daire Başkanlığı’na getirilen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul da katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, Yakın Doğu Oluşumunun müzecilik ve sanat alanındaki faaliyetlerine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, sanata ve müzeciliğe büyük bir önem vererek sağladıkları üretken sanat ortamı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, yıllarca gurur duyacakları, yaşatıp koruyacakları, çağdaş bir alan yaratıklarını söyledi.

Prof. Dr. Özkul, “İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve sanatla dolu zaman sunuyor. Üniversite Kampüsü dışında açılan Günsel Sanat Müzesi ile Surlariçi Şehir Müzemiz ise mevcut müzelerimize güç katıyor” dedi. Prof. Dr. Özkul, yakın bir dönemde açılacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Kıbrıs Sanat Müzesi, Günsel Ofis Müzesi ile Bıçak ve Kılıç müzeleri ile Yakın Doğu Oluşumu çatısı altındaki müze sayısının 10’a yükseleceğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “COVID 19, tüm insanlık gibi sanatçılar üzerinde de büyük bir etki bıraktı. Sergide izleyeceğiz eserlerin birçoğunu sanatçılarımız karantina döneminde yaptı.”

“Bizler sanatı, insanların birbirlerini anlamaları için en güçlü araç olarak görüyoruz” diyen Prof. Dr. Özkul, “Sanat, yaşadığımız dünyayı farklı duygularla anlatan başka bir dünyadır, insanlığın özünü anlatır. Dr. Suat İrfan Günsel’in de en güzel şekilde ifade ettiği gibi ‘Sanattır insanlığın tanımı’" ifadesini kullandı.

“Her ne kadar 2020, COVID-19 yılı olarak anılsa da, Yakın Doğu Ailesi olarak bizler sanatın gücünü ve birleştiriciliği içimizde hissederek salgının tüm olumsuz izlerini silmeye çalışıyoruz” diyen Müzeler Daire Başkan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, COVID 19’un tüm insanlık gibi sanatçılar üzerinde de büyük bir etki bıraktığını hatırlattı.

Prof. Dr. Özkul, “Tüm sanatçıların eserlerinde salgını, salgınla mücadeleyi, karantinayı yansıtmaya başlamışlardı. Dünya var olduğundan itibaren sanatsal faaliyetler her türlü engelle mücadele ederek bu engelleri aşmayı başardı. Sergide izleyeceğiz eserlerin birçoğunu da sanatçılarımız karantina döneminde yaptı” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 366’ncı sergi olma özelliğini taşıyan “COVID-19 Sergisi” Aralık sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.