Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde Kitap Dizilimi Süren Büyük Kütüphane 500 bin kitabı hizmete sunacak

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde Kitap Dizilimi Süren Büyük Kütüphane, 500 Bin Basılı Kitap 650 Milyon Dijital Kaynaktan Oluşan Büyük Bir Bilgi Hazinesini Bölge Halkının Hizmetine Sunacak.

Kütüphane haftası olarak kutladığımız 29 Mart - 4 Nisan haftasında, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde kurulan Büyük Kütüphane’nin kitap dizilimi devam ediyor. Şimdiden 150 binin üzerinde basılı kitaba ev sahipliği yapan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, hedeflenen 500 bin basılı kitap kapasitesine ulaştığında kapılarını açacak. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde eğitim gören öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacak olan Büyük Kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet sunacak.

500 Bin Basılı Kitap ve 650 Milyon Adet Dijital Kaynağa Erişim

200 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak olan Büyük Kütüphane, KKTC’nin en büyük kütüphanesi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Aralık 2020’de açılışı yapılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile birlikte dijital bağlantı imkanı sunarak devasa bir bilgi ağına da dahil olacak. Böylece 500 bin basılı kitabın yanı sıra 650 milyon elektronik kaynak da bölge halkının kullanımına açılmış olacak.