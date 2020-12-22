  • BIST 1.406
  • Altın 459,391
  • Dolar 7,6230
  • Euro 9,3407
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde Kurulumu Süren Büyük Kütüphane,19 Şubat 2021’de Bölge Halkının Hizmetine Açılacak...

» »
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde Kurulumu Süren Büyük Kütüphane,19 Şubat 2021’de Bölge Halkının Hizmetine Açılacak...

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Eylül ayında eğitime başlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde kurulumu süren Büyük Kütüphane, 19 Şubat 2021’de bölge halkının hizmetine açılacak. Kampüste eğitim gören öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacak olan Büyük Kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet sunacak. Büyük Kütüphane, 300 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim imkanı sağlayacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’de 200 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak.

300 Bin Basılı Kitap ve 650 Milyon Adet Dijital Kaynakla Devasa Bir Bilgi Ağı, Kullanıcıların Hizmetinde Olacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, KKTC’nin en büyük kütüphanesi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Aralık ayı içerisinde açılışı yapılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile birlikte dijital bağlantı imkanı sunarak devasa bir bilgi ağına erişim sağlayacak. Böylece 300 bin kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynak barındıracak olan Büyük Kütüphane, 650 milyon dijital kaynağı da bölge halkının kullanımına açmış olacak.

Çağın koşullarına uygun son elektronik teknoloji ile donatılarak kitapseverlere ve araştırmacılara kaynakları ile geniş bir seçenek sunacak olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, farklı alanlarda milyonlarca akademik dergi, rapor, makale, gazete ve belgeye erişim sağlayacak.

Gülten Sala Lay: “Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, kentin kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına büyük katkı sağlayacak.”

Araştırma ve yayın faaliyetlerinin artmasında, zengin kütüphane imkanlarının önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin öğrencilerin ve bölge halkının hayatını zenginleştirecek bir bilgi hazinesi sunacağını söyledi.

Gülten Sala Lay, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin de sağlayacağı destek ve işbirliği ile Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin öğrenci ve kullanıcılarına sunacağı hizmetlerin çok daha güçlü bir etki yaratacağını vurguladı. Sala Lay, “300 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağın yanı sıra zeka geliştirici materyaller ile birçok öğretici ve eğlendirici malzemeleri barındıracak Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, kentin kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına büyük katkı sağlayacak” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Değerler Eğitimi Kapsamında Kendi Değer Ağaçlarını Oluşturdu.17 Aralık 2020 Perşembe 16:57
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Öğrencileri, KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL’in Sürüş Performansını Deneyimledi17 Aralık 2020 Perşembe 13:57
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları’nı ziyaret etti16 Aralık 2020 Çarşamba 16:24
  • Ödüllü Sanatçıların 2020’ye Veda Ettiği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda açıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
  • YDU DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19’a Karşı Mutlaka Aşılanmalıyız15 Aralık 2020 Salı 14:29
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti15 Aralık 2020 Salı 13:34
  • Günsel Aile Kurulunun Aldığı Karar ile Müzeler Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Ali Efdal Özkul getirildi14 Aralık 2020 Pazartesi 17:48
  • KKTC'nin Yerli ve Milli Otomobili GÜNSEL, Dünya Basınında Büyük Ses Getirdi…14 Aralık 2020 Pazartesi 15:30
  • Yakın Doğu Enstitüsü AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi13 Aralık 2020 Pazar 12:11
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda 18 Aralık Cuma Günü Açılışı Yapılacak11 Aralık 2020 Cuma 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti