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Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürlüğüne İlknur Şemi getirildi

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36 yıldır eğitim alanında pek çok kademede görev alan başarılı eğitimci İlknur Şemi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürlüğüne getirildi.
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürlüğüne İlknur Şemi getirildi

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, yenilikçi eğitim modeli, teknolojik altyapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştirmek üzere eğitim veriyor.

İlknur Şemi: “Bu güne kadar edindiğim birikim ve tecrübeyi, Yakın Doğu Koleji’nin dünya standartlarındaki olanakları ve tecrübesiyle birleştirerek çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”

36 yıllık tecrübeli ve başarılı bir eğitimci olan İlknur Şemi, edindiği birikim ve tecrübeyi, Yakın Doğu Koleji’nin dünya standartlarındaki olanakları ve tecrübesiyle birleştirmekten son derece mutlu olduğunu söylüyor. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji olarak en önemli önceliklerinden birinin yabancı dil eğitimi olduğunu söyleyen İlknur Şemi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin Cambridge ve EDEXCEL sınav merkezi olarak öğrencilerine önemli olanaklar sunduğunu belirtti. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, IGCSE sınavlarında 18 farklı ders seçeneği sunuyor. Ayrıca öğrencilerini tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da hazırlıyor.

Öğrencilerini IGCSE ve A-Level sınavlarına ortaokuldan başlayarak büyük bir titizlikle hazırladıklarını söyleyen İlknur Şemi, bu amaçla Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi’nin ILS (International Lower Secondary) bilgisayar sınav müfredatı ile Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin fen ve matematik müfredatlarını uyguladıklarını belirtiyor.

Başarıya ulaşmak için öğrenciyi iyi tanımanın ve doğru yönlendirmenin önemine de değinen Şemi, “Kullandığımız NECSIS sistemi ile öğrencileri daha iyi tanıyıp, doğu bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Ayrıca eksik noktaları belirleyerek bunları gidermek için öğrenciye özel programlar da hazırlıyoruz. NECSIS sistemi ile velileri de öğrencinin akademik durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirerek, başarıya ulaşmak için okul ve aile işbirliğini da sağlıyoruz” ifadesini kullanıyor.

İlknur Şemi, yabancı dil ve akademik gelişimin yanı sıra öğrencileri sosyal, kültürel ve sportif anlamda da geliştirmek için önemli olanaklar sunduklarını söylüyor. Şemi, “Kampüsümüzde bulunan spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katıldıkları etkinliklerle sosyalleşmeyi de öğreniyor” ifadesini kullandı.

 

yakin-dogu-yenibogazici-kampusu-1.jpgİlknur Şemi Kimdir

1961’de Limasol’da doğan İlknur Şemi, ilköğrenimini Limasol’da, ortaöğrenimini 1979’da Anafartalar Lisesi’nde tamamladı. 1985’te Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne Kimya – Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atandı. 1987 – 2007 yılları arasında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde öğretmen, müdür muavini ve müdür vekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Kimya ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans programlarını tamamladı. 2007 – 2009 yılları arasında, sırasıyla, Dipkarpaz Ortaokulu, Beyarmudu Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi’nde görev yaptıktan sonra 2009’da Namık Kemal Lisesi müdürlüğüne atandı ve burada 10 yıl görev yaptı. 2019’da ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji müdürlüğüne atanan İlknur Şemi, 2021 Temmuz ayında emekliye ayrıldı. Eğitimin her kademesinde 36 yıl hizmet veren İlknur Şemi’nin birçok başarıları ve ödülleri bulunuyor.

Kayıtlar Devam Ediyor

Yakın Doğu Koleji’nin eğitim kalitesini Yeniboğaziçi’ne taşıdığı Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde 2021-2022 eğitim dönemi için kreş, okul öncesi, ilköğretim ve kolej kayıtları devam ediyor. Yeni dönem kayıtları hakkında Okul Öncesi için 0548 838 65 11, ilkokul için 0548 829 93 37 ve kolej için 0548 829 93 38 no’lu telefonlardan detaylı bilgi almak mümkün.

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