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Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Öğrencileri, KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL’in Sürüş Performansını Deneyimledi

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Öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’ndeki Müzelerle, Girne Kapısı’ndaki Surlariçi Şehir Müzesini de Ziyaret Etti.
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Öğrencileri, KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL’in Sürüş Performansını Deneyimledi

Eylül ayında 400 öğrencisiyle kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolejde eğitim hayatına başlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde eğitim gören öğrenciler, GÜNSEL Üretim Tesislerinde yer alan sürüş alanında KKTC’nin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL”in sürüş performansını deneyimlediler. GÜNSEL ziyaretinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, müze koleksiyonlarını inceleyerek eğlenceli, faydalı ve ilgi çekici müze kültürünü deneyimleme şansı buldular. Girne Kapısı’ndaki Surlariçi Şehir Müzesini de ziyaret eden öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdiler.

Öğrenciler GÜNSEL’le Sürüş Deneyiminin Heyecanı Yaşadılar…

Öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri, eğlenerek öğrenebileceği etkinliklerle okuldaki eğitimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan gezinin ilk durağı GÜNSEL oldu. Öğrenciler, test sürüş alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9’un sürüş performansını deneyimleme şansı buldu. Günsel mühendisleri eşliğinde B9’la sürüş keyfi yaşayan öğrenciler, eğlenceli ve heyecan verici bir deneyim yaşayarak unutamayacakları bir gün geçirdi.

Surlariçi Şehir Müzesi Öğrencileri Büyüledi

Surlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, müzede yer alan denizcilik eserleri ile karagöz suretlerine büyük ilgi gösterdiler. Erkek öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri ise 3 bin parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu oldu. Müzenin dördüncü katında ayrılan özel odada sergilenen Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait hat, beratlar, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı eserlerle öğrenciler, daha çok kitaplardan okudukları tarihi canlı bir şekilde gözlemleme şansı yakaladılar.

Klasik ve Spor Arabaları Tek Tek İncelediler…

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’ndeki müzeleri de ziyaret ettiler. Öğrencilerin buradaki ilk durağı Kıbrıs Araba Müzesi oldu. Müzede yer alan 19. 20. ve 21. yüzyıla ait klasik ve spor arabalar öğrencilerin ilgi odağı oldu. Birbirinden göz alıcı yüzelerce arabayı yakından gören öğrencilere, müzede bulunan otomobiller hakkında da bilgiler verildi.

Daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler akrilik, yağlı boya, sprey boya, airbrush, karışık boyama ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamalarının sergilendiği müzeyi merakla incelediler.

Son olarak Kıbrıs Herbaryum ve doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler müze bünyesinde yer alan 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyalleri inceledi.

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