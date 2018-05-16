Yakın Doğu yine kazandı: 76-69

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Lig final serisi üçüncü maçını da 76-69 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi önünde seriyi 3-0 yaptı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Lig final serisi üçüncü maçını da 76-69 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi önünde seriyi 3-0 yaptı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan ve BRT 1 HD’den naklen yayınlanan maç son anlara kadar kopmadan devam etti.

Oyuna karşılıklı basketlerle başlandı ve ilk bölümde daha az hata yapan Yakın Doğu bu bölümü 22-15 önde geçti.

İkinci periyota iyi başlayan Lefke Avrupa Üniversitesi oldu ve 15.dakikayı 32-29 önde geçti. YDÜ bu dakikadan sonra toparlanarak ilk yarıyı 45-48 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Yakın Doğu skorer isimleri ile farkı çift hanelere çıkarsa da Lefke toparlanarak farkı azalttı. Üçüncü periyot 60-56 YDÜ lehine sona erdi.

Son bölümde de karşılıklı basketler vardı. 35.dakikayı 66-60 önde geçen Yakın Doğu üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve maçı 76-69 kazanarak seride 3-0 öne geçti.

Karşılaşmada Yakın Doğu’dan Anderson 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, İhsan 6 sayı, 11 ribaunt, Mandic 17 sayı, 8 ribaunt, 1 asist, Berkem 10 sayı, 9 ribaunt, ve Misanovic 9 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla maçı bitirdi. LAÜ’de ise Lawson 22 sayı, 11 ribaunt ile double-double yaparak dikkat çekti.