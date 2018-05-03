Yakın Doğu zorlansa da kazanmasını bildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalde eşleştiği Çukurova Basketbol ile çıktığı ilk maçı 78-76’lık skorla kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliği yaptığı maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü, yine Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi CourtneyVandersloot, Bahar Çağlar, Elin Eldebrink, QuanitraHollingsvorth, Kayla McBride beşiyle başladı. Maçta periyotlar16-21, 40-39, 59-60 ve 78-76 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinin 17 top çalma gerçekleştirdiği maçın en skorer ismi Çukurova Basketbol’dan 28 sayıyla Alina Iagupova oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde ise CourtneyVandersloot 18 sayı, 10 asist ve 4 top çalma ile doubledouble yapan isim oldu.

Maçın ilk basketi Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar Çağlar’dan geldi. CourtneyVandersloot ile sayı üreten Yakın Doğu Üniversitesi maçta 6-0 üstünlük sağladı. Çukurova Basketbol ilkbasketini 7.32 geçilirken buldu. Skorun 8- 8 eşitlendiği periyotta Yakın Doğu Üniversitesi maçta 14-8 üstünlük sağladı. Maçta etkili olmaya başlayan Çukurova Basketbol skora 14-14 denge getirdi. İlk periyodu konuk takım Çukurova Basketbol 16-21 önde kapattı.

Çukurova Basketbol’un üstünlüğü ile başlayan ikinci periyodun ilk 3 dakikası 17-23 geçildi. Periyotta etkili olan Çukurova Basketbol maçta 23-29’luk skorla üstünlük sağladı. Yakın Doğu Üniversitesi 5.15 geçilirken rakibi ile farkı kapatarak skoru 26-29’a taşıdı. Çukurova Basketbol’un 34-39’a çektiği skoru Kayla McBride ile sayı üreterek eriten (38-39) Yakın Doğu ÜniversitesiJantelLavender ile 40-39 öne geçerek ikinci periyodu kapattı.

Üçüncü periyotta perdeyi Yakın Doğu Üniversitesi açtı ve QuanitraHollignsvorth ile skoru 45-41’e taşıdı. Skor üstünlüğünün bir sayı farklı sürekli değiştiği periyodun son 5 dakikasına 47-48 girildi. Periyotta 4.29 geçilirken maçta 48-48 ikinci kez skor eşitliği sağlandı. Periyotta son 2.45’e 52-55 Çukurova Basketbol üstünlüğü ile gidildi. Periyot bitimine 2.4 saniye kala Olcay Çakır Turgut’a basket faul gelen maçta final periyoduna 59-60 gidildi.

Dördüncü periyoda Çukurova Basketbol’un basketiyle girildi(59-63).Yakın Doğu Üniversitesi bu periyottaki ilk basketini 7.36 geçilirken CourtneyVandersloot ile bulurken maçta skoru 63-63 eşitledi. Bahar Çağlar, Kayla McBride ve QuanitraHollignsvorth ile sayı üreten Yakın Doğu Üniversitesi 4.16 geçilirken skoru 68-66 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi maçın son 3 dakikasına 72-66 önde girdi. Maçın bitimine 5.5 saniye kala molaya gidilen periyot 78-76’lik skorla Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile sona sona erdi.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; JantelLavender 19 sayı, 6 ribaunt, 4 asist,CourtneyVandersloot 18 sayı, 10 asist, Kayla McBride 12 sayı, 7 ribaunt, QuanitraHollignsvroth 9 sayı, 7 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 8 sayı, 2 asist, Elin Eldebrink 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Cansu Köksal 2 sayı ile oynadı.

Çukurova Basketbol’da; Alina Iagupova 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, DiamondDanae Aziza De Shields 18 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, ErlanaLanayLarkins 14 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, Sinem Ataş 5 sayı, 3 ribaunt, Gökşen Fitik 3 sayı, 2 ribaunt kaydetti.