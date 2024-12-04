YAKIN DOĞU’DA “TAKAS MASASI” İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Takas Masası” etkinliği, öğrencileri kullanmadıkları eşyaları takas etmeye teşvik ederek, sürdürülebilir bir dünya için farkındalık oluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Takas Masası” etkinliğinde öğrenciler, kullanmadıkları eşyaları takas ederek sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulundu!

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, kampüste düzenlenen “Takas Masası” etkinliğiyle hem kullanılmayan eşyaları değerlendirdi hem de doğa dostu alışkanlıklar kazandı. Etkinlik, katılımcılara keyifli bir deneyim sunarken, atık azaltımı ve yeniden kullanım gibi sürdürülebilirlik hedeflerini destekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Turizm Fakültesi ve Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu Green Hub iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, kullanılmayan kıyafetler, takılar, kitaplar ve ev eşyaları takas edildi. “Paylaş, takas et, geleceği koru” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, çevre dostu bir yaşam tarzının teşvik edilmesini amaçladı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, okul kampüsünde oluşturdukları standlarda, katılımcıların getirdiği ev ve kişisel eşyaları takas etti.

Toplumsal sorumluluk, doğa dostu yaşam ve çevre bilinci vurgulandı...

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, etkinliğin öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirme konusunda teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti. Prof. Dr. Yavuz, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da pekiştirmelerine yardımcı oluyor” dedi.

Etkinliğin, öğrencilerin doğa dostu yaşam tarzlarını daha yakından keşfetmelerini sağladığını ve toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli ise “Sürdürülebilirlik, sadece teorik değil, aynı zamanda pratik bir deneyim gerektiriyor. Etkinlik, öğrencilerimize bu konuda değerli bir fırsat sundu” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Bahçelerli, etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Yrd. Doç. Dr. Özlem Uzunsaf’a ve katkıda bulunan tüm öğrencilere teşekkür etti.

“Çevre dostu alışkanlıklara daha etkileşimli bir adım atabilmek için bu etkinliği düzenledik” diyen Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu Green Hub Ekip Lideri Tuğba Yılmaz ise; “Öğrencilerle birebir iletişim kurarak yeniden kullanmayı, takas etmeyi ve topluluk bilincini yaygınlaştırmayı hedefledik” ifadelerini kullandı.