Yakın Doğulu Geleceğin Eczacıları Dünyaya Açılmaya Devam Ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC), bu yıl Kenya’nın Nairobi kentinde düzenlenen 70’inci IPSF Dünya Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti. 7-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kongreye 50’den fazla ülkeden yaklaşık 400 delege katıldı. NEUPSANC Başkanı Tanaka Moses Nyabvure, kongrede Kuzey Kıbrıs’ı resmi delege olarak temsil etti.

“Küresel Sağlık Etkisi için Eczacılık Eğitimi ve Uygulamasını İlerletmek” temasıyla gerçekleştirilen kongre, eczacılık öğrencileri ve profesyonellerini bir araya getirerek mesleki gelişimi desteklemeyi ve sağlık alanında eczacılığın önemini vurgulamayı amaçladı.

NEUPSANC Başkanı Tanaka Moses Nyabvure, kongrede Kuzey Kıbrıs’ı resmi delege olarak temsil ederek, IPSF Genel Kurulu’nda görüşlerini paylaştı. Nyabvure, uluslararası iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve federasyon projeleriyle ilgili tartışmalarda aktif rol aldı. Ayrıca Öğrenci Değişim Programı’nın küresel katılımını artırmak amacıyla geliştirilen yeni SEP Kitapçığı ve “SECbuddy” girişimiyle ilgili toplantılara da katkıda bulundu. Genel Kurul, yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi ve 2026 yılında 71’inci IPSF Dünya Kongresi’nin Tayland’da düzenlenmesinin kararlaştırılması ile sona erdi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Bu tür deneyimler öğrencilerimizin küresel sağlık sistemleri ve eczacılık uygulamalarına dair eleştirel düşünme yetilerini geliştiriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Eczacılık öğrencilerimiz NEUPSANC çatısı altında mesleki bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı yakalarken küresel sağlık sistemleri ve eczacılık uygulamalarına dair yeni ufuklar ediniyor” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Özkum Yavuz, “Bu tür uluslararası platformlarda edinilen deneyimler öğrencilerimizin; bilimsel merak, etik sorumluluk ve küresel perspektif kazanmış profesyoneller olarak yetişmesine olanak tanıyor. Farklı kültürlerden gelen meslektaşlarıyla etkileşim kurmaları, gelecekte sağlık hizmetlerinde yenilikçi ve etkili çözümler üretmelerini destekliyor” dedi.

Tanaka Moses Nyabvure: “Edindiğimiz deneyimler, uluslararası iş birlikleri ve kültürlerarası etkileşim yoluyla vizyonumuzu genişletti.”

Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC) Başkanı olarak Kongrede NEUPSANC ve Kuzey Kıbrıs’ı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Tanaka Moses Nyabvure, “Kongrede, eczacılık öğrencilerimizin küresel ölçekteki gelişmelere katkıda bulunma potansiyelini gösterebilmek ve KKTC’nin eczacılık eğitimini dünyaya tanıtabilmek son derece değerli bir deneyim oldu. Bu uluslararası katılımı mümkün kılan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı ve Eczacılık Fakültesi’ne verdikleri destek için içtenlikle teşekkür ediyorum. Edindiğimiz deneyimler, sadece mesleki bilgilerimizi geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası iş birlikleri ve kültürlerarası etkileşim yoluyla vizyonumuzu da genişletti” ifadelerini kullandı.