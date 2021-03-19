Yakın Doğu'nun inşa edeceği 6 okuldan ilkinin temeli atıldı

Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 İlçesinde İnşa Edip, Devlete Devredeceği 6 İlkokuldan İlki Olan, Tam Teşekküllü 500 Öğrenci Kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Temeli, Başbakan Ersan Saner’in Katılımıyla Düzenlenen Görkemli Bir Törenle Gönyeli Yenikent’te Atıldı.

Günsel Aile Kurulu kararıyla, Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 ilçesine inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na devredeceği 6 okuldan ilki olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, görkemli bir törenle Gönyeli Yenikent’te atıldı.

Temel atma törenine başta Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren olmak üzere milletvekilleri, müsteşarlar, rektörler, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Günsel Ailesi’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldığı okullar için 19 Ocak 2021’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında protokol imzalanmıştı. İnşa edilecek okulların ilki olan Gönyeli Yenikent’te temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 14 dönüm arazi üzerine inşa edilecek. Yakın Doğu Oluşumu’nun bütün yatırımını üstlenerek tam teşekküllü bir şekilde eğitime hazır olarak devlete devredeceği okul, 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temel atma töreninde Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakan Ersan Saner sırasıyla birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ülkemizin altı ilçesinde inşa ederek bu ülkenin çocuklarına armağan edeceğimiz her okul, bu topraklara olan inancımızın birer göstergesi olacak.”

Konuşmasına, törene katılan konuklara teşekkür ederek başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sözlerini “Bugün burada atılan temel, sadece bir okul binasının temeli değildir. Bu temel, bu ülkede yeşerttiğimiz bir vizyonun, geleceğe atılacak güçlü ve kalıcı adımların temelidir. Ülkemizin altı ilçesinde inşa ederek bu ülkenin çocuklarına armağan edeceğimiz her okul, bu topraklara olan inancımızın birer göstergesi olacak” ifadesiyle sürdürdü.

Günsel Aile Kurulu’nun kararıyla, KKTC’nin 6 ilçesine inşa edilecek 6 ilkokul projesinin ilki olan 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet Okulu’nu bütün yatırımlarını tamamlayarak, tam donanımlı bir şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Lefkoşamızın ardından Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’de inşa edeceğimiz 500 öğrenci kapasiteli diğer ilkokulları da arazilerinin yerlerinin belirlenmesi durumunda, eş zamanlı olarak yatırımlarına başlayarak ve en kısa zamanda tamamlayarak yine İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Ülkemizin ekonomisine olduğu kadar, kültürüne, sağlığına ve eğitimine güç katacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. Günsel, konuşmasının devamında, Yakın Doğu Oluşumu’nun yatırımlarını sürdürdüğü Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Kütüphanesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Dr. Suat Günsel Camii ve GÜNSEL üretim tesislerinin ikinci faz yatırımlarının açılışlarının da yakın zamanda yapılacağını söyledi.

“Ülkemiz için, ülkemizin geleceği için, Dünyadaki hak ettiğimiz yeri almak için, yurdumuzda kökleşmek için kırk üç yıldır çabalıyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını babası Dr. Suat Günsel’in “Yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla övünürüz” sözleriyle bitirerek, “İşte bu yüzden bize düşen tek şey, bu topraklara, bu ülkeye yaraşır olmaktır! Bütün gayretimiz bunun içindir!” ifadesini kullandı.

Olgun Amcaoğlu: “Attığınız bu işaret fişeği çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise büyük bir heyecan yaşadığını söyleyerek başladığı konuşmasını, “Bir Gönyelinin çocuğu olarak, bir baba ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak Günsel Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin attığınız bu işaret fişeği çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak” sözleriyle sürdürdü. Gönyeli bölgesinin okul ihtiyacı için 20 yıldır süren tartışmaların Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ile sonlanacağını söyleyen Amcaoğlu, “Çok yakında İskele ve Girne’de de yer teslimini yaparak o bölgedeki çocuklarımızın da Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun sunacağı olanaklardan bir an önce faydalanmaya başlamasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Günsel Ailesi’nin eğitime verdiği desteğin, inşa ederek devlete devredeceği okullarla sınırlı olmadığını ifade eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Meslek liselerimizde eğitim gören çocuklarımızın, ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL’in üretiminde istihdam edilmesine yönelik bir çalışma da başlatıyoruz. Böylelikle bu ülkenin çocukları, yine bu ülkenin canı, ciğeri olan GÜNSEL’in üretiminde yer alma şansı yakalayacak” açıklamasını yaptı.

Başbakan Ersan Saner: “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gönyeli’de büyük bir ihtiyacı karşılayacak.”

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temel atma töreninde yaptığı konuşmasına, Günsel Ailesi’nin inşa ederek devlete devredeceği okul projelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olacağını vurgulayarak başladı. “Ülkemizde özel sektör ve kamu işbirliği ile nadir bir proje hayat bulacak” diyen Başbakan Saner, “Günsel Ailesi’nin kamuya verdiği bu destek, bizi azami ölçüde gururlandırmıştır. Bu tip projeler umarım daha fazla vücut bulur ve devlet ve özel sektör işbirliği ile ülkemize daha bir çok eser kazandırırız” ifadesini kullandı.

Lefkoşa’nın hızla büyüyen Gönyeli bölgesinde tek bir eğitim kurumu olmadığını söyleyen Başbakan Saner, “Çocukların bu bölgede eğitime erişimini kolaylaştırmak için nasıl projeler geliştirebiliriz diye düşünürken, Yakın Doğu Oluşumu’nun ülkemizdeki 6 ilçede inşa edeceği 6 okuldan ilkini Gönyeli’de inşa etmesi, büyük bir ihtiyacı karşılayacak olması nedeniyle çok daha anlamlı bir hale geldi” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu’nun hayata geçirdiği yatırımlarla KKTC’ye büyük bir değer kazandırdığını söyleyen Başbakan Ersan Saner, “Ülkemize kattığınız bu değerlerden dolayı, Dr. Suat Günsel ve Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in şahsında bütün Günsel Ailesi’ne şahsım, hükümetim ve halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum” ifadesiyle konuşmasını sonlandırdı.