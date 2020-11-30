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Yakın Doğu'ya ait 5 tane müze Aralık ayı sonuna kadar ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Aralık Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olarak Halkın Ziyaretine Açık Olacak…
Yakın Doğu'ya ait 5 tane müze Aralık ayı sonuna kadar ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler Bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi  (Walled City Museum) ve Dereboyu’nda yer alan Günsel Sanat Müzesi, Aralık ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek. Surlariçi Şehir Müzesi, Pazartesi haricinde haftanın 6 günü 9.30-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Diğer müzelerse hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık.

Şehrin Ruhu Şehir Müzesinde…

Geçen ay Girne Kapısı’nda hizmete açılan Surlariçi Şehir Müzesi’nde (Walled City Museum) yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler, fotoğraf, heykel, seramik ve nadide eserler yer alıyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait Surlariçi Şehir Müzesi’nde hayranlık uyandıran bir çok tarz eser bir arada sergileniyor. Müzenin envanterinde 3 binin üzerinde parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler, milli tarih müzesi eserlerinden örnekler, Karagöz suretleri, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’ci yüz yıldan kalma halı gibi Osmanlı eserleri yer alıyor.

Türk Dünyasından Modern Sanat Eserleri Sizleri Bekliyor

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açıldığı günden itibaren farklı ülkelerden sanatçıların sergisine ev sahipliği yapıyor. Akrilik, yağlı boya, sprey boya, air brush, karışık teknik ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer aldığı müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor. Özellikle müze girişinin tavanına Türki Devletlere ait tarihsel ve kültürel detayların anlatıldığı akrilik el yapımı görsel de dikkatleri çekiyor.

GÜNSEL ve Sanat Bir Arada…

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan Günsel Sanat Müzesi’nde ise yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

Otomobilin Dünü ve Bugünü

Ülkenin tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde en çok ilgi çeken müzelerden biri. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor. 100’ün üzerinde otomobilin sergilendiği müzenin en eski aracı 1899 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Otomobil dünyasının demirbaşları olan Mercedes, Ford, BMW, Ferrari gibi markaların ilk modellerinden günümüze kadarki yolculuklarını izlemenin mümkün olduğu müzede, dünyada ilk üretilen otomobillerin son kalan örnekleri sergileniyor. 1899 Model Crestmobil, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi klasik araçların yanında 300 km hız sınırını aşan ilk seri üretim otomobil Jaguar, Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition gibi efsane olmuş pek çok spor arabanın dikkatleri çektiği müzede maket araba koleksiyonu da ilgi görüyor.

 

20 Binden Fazla Bitki ve Canlı Örneği…

Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin sergilendiği Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında bulunan ve Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türünün de yer aldığı müzede; 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar grubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, farklı taksonomik takımlara ait olan böcek koleksiyonları ile Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçlarından örnekler de yer alıyor.

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