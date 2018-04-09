Yakın Mimarlık Dergisi’nin 2. sayısı çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde oluşturulan, dijital hakemli dergi olan Yakın Mimarlık Dergisi’nin 2. sayısı yayınlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 101 sayfadan oluşan dergi de, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı dallarındaki nitelikli araştırmaları, ilgili konulardaki sorunlara özgün bakış açılarıyla evrensel çözümler üreten ve bilime katkı sağlayan makaleleri içeriyor. Dergide, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları ile Türkiye’den akademisyenlere ait 8 adet bilimsel makale de bulunuyor.

Editörlüğünü, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Türkan’ın, yardımcı editörlüğünü de Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy’un yaptığı dergi, yılda iki kez olmak üzere, Nisan ve Ekim aylarında, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanıyor. Derginin 2. sayısı olan Nisan 2018 sayısına, yakinmimarlik.neu.edu.tr web adresinden de erişilebiliyor.