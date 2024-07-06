Yakın Sağlık Çocuk" Dergisinin İlk Sayısı Yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin çocuk sağlığına yönelik özel içeriklerle hazırladığı “Yakın Sağlık Çocuk” çıktı!

2014’ten bugüne sunduğu zengin içerikle etkili sağlık rehberlerinden birine dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi Yakın Sağlık, çocuk sağlığına yönelik özel içeriklerle hazırlanan özel sayısı ise yayımlandı. Yakın Sağlık Dergisi ile birlikte bundan sonra periyodik olarak okuyucuyla buluşacak olan “Yakın Sağlık Çocuk”un ilk sayısı yayımlandı.

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanacak olan dergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman hekimleri tarafından kaleme alınan zengin içeriği ile ücretsiz olarak okuyucuları ile buluşmaya devam edecek. Tıp dünyasındaki son yenilikleri, çocuk sağlığı konusunda en güncel bilgileri, tedavi yöntemleri ve ailelerin hayatını kolaylaştıracak sağlıklı yaşam önerileri gibi içerikler sunan “Yakın Sağlık Çocuk”un ilk sayısında birbirinden ilgi çekici pek çok konu ele alındı. Dergi ayrıca, kültür sanat ve otomobil sayfalarıyla da okuyucularına eğlenceli içerikler sunuyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, derginin önsözünde sağlıklı yaşam bilincinin çocuklara erken yaşta aktarılmasının toplum sağlığının sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında edindikleri sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hijyen alışkanlıklarını ömür boyu sürdürme eğilimindedirler. Bu bilinç, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Siz değerli ailelerin, üzerine titrediğiniz çocuklarınızın sağlıkları ile ilgili farkındalık edinmesi de onları huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yetiştirmenizi kolaylaştırır, psikolojik ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkiler” dedi.

Çocuk sağlığı ile ilgili pek çok içerik bir arada!

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanacak olan “Yakın Sağlık Çocuk”un ilk sayısında, uzman hekimlerin kaleme aldığı makalelerde, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen bilgilere yer verildi. Dergide, sağlıklı beslenmeden aşı takvimlerine, sporun öneminden psikolojik destek yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neşe Akcan Özlü’nün “Çocuklarda Obezite” başlığıyla kapağa taşınan yazısı, obeziteye sebep olan nedenlere değinerek, obezite tedavisine dair önemli önerilerde bulundu. Klinik Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre ise “Ayrılık Kaygısını İyi Yönetin” başlıklı yazısı ile çocuklarda sağlıklı bağlanma süreci ve çocukların duygusal güvenliğini inşa etmedeki kilit rollerle ilgili okuyucuları aydınlattı. Prof. Dr. Selman Vefa Yıldırım ise sağlıklı bir kalbin temellerinin çocukluk çağında atıldığını vurguladığı “Çocuk Kalbi” başlıklı yazısında çocuklarda kalp sağlığının başarıyla şekillenmesinin ebeveynlerin bilinçli ve özenli yönlendirmeleri ile mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Merkezine çocukları alan ve okuyucuları ile ücretsiz buluşan “Yakın Sağlık Çocuk” Dergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün