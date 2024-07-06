  • BIST 10851.78
  • Altın 2506.453
  • Dolar 32.6575
  • Euro 35.3243
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Yakın Sağlık Çocuk" Dergisinin İlk Sayısı Yayımlandı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, çocuk sağlığına yönelik özel içeriklerle hazırladığı "Yakın Sağlık Çocuk" dergisinin ilk sayısını yayımladı
Yakın Sağlık Çocuk" Dergisinin İlk Sayısı Yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin çocuk sağlığına yönelik özel içeriklerle hazırladığı “Yakın Sağlık Çocuk” çıktı!

2014’ten bugüne sunduğu zengin içerikle etkili sağlık rehberlerinden birine dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi Yakın Sağlık, çocuk sağlığına yönelik özel içeriklerle hazırlanan özel sayısı ise yayımlandı. Yakın Sağlık Dergisi ile birlikte bundan sonra periyodik olarak okuyucuyla buluşacak olan “Yakın Sağlık Çocuk”un ilk sayısı yayımlandı.

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanacak olan dergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman hekimleri tarafından kaleme alınan zengin içeriği ile ücretsiz olarak okuyucuları ile buluşmaya devam edecek. Tıp dünyasındaki son yenilikleri, çocuk sağlığı konusunda en güncel bilgileri, tedavi yöntemleri ve ailelerin hayatını kolaylaştıracak sağlıklı yaşam önerileri gibi içerikler sunan “Yakın Sağlık Çocuk”un ilk sayısında birbirinden ilgi çekici pek çok konu ele alındı. Dergi ayrıca, kültür sanat ve otomobil sayfalarıyla da okuyucularına eğlenceli içerikler sunuyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, derginin önsözünde sağlıklı yaşam bilincinin çocuklara erken yaşta aktarılmasının toplum sağlığının sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında edindikleri sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hijyen alışkanlıklarını ömür boyu sürdürme eğilimindedirler. Bu bilinç, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Siz değerli ailelerin, üzerine titrediğiniz çocuklarınızın sağlıkları ile ilgili farkındalık edinmesi de onları huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yetiştirmenizi kolaylaştırır, psikolojik ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkiler” dedi.

Çocuk sağlığı ile ilgili pek çok içerik bir arada!

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanacak olan “Yakın Sağlık Çocuk”un ilk sayısında, uzman hekimlerin kaleme aldığı makalelerde, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen bilgilere yer verildi. Dergide, sağlıklı beslenmeden aşı takvimlerine, sporun öneminden psikolojik destek yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neşe Akcan Özlü’nün “Çocuklarda Obezite” başlığıyla kapağa taşınan yazısı, obeziteye sebep olan nedenlere değinerek, obezite tedavisine dair önemli önerilerde bulundu. Klinik Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre ise “Ayrılık Kaygısını İyi Yönetin” başlıklı yazısı ile çocuklarda sağlıklı bağlanma süreci ve çocukların duygusal güvenliğini inşa etmedeki kilit rollerle ilgili okuyucuları aydınlattı. Prof. Dr. Selman Vefa Yıldırım ise sağlıklı bir kalbin temellerinin çocukluk çağında atıldığını vurguladığı “Çocuk Kalbi” başlıklı yazısında çocuklarda kalp sağlığının başarıyla şekillenmesinin ebeveynlerin bilinçli ve özenli yönlendirmeleri ile mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Merkezine çocukları alan ve okuyucuları ile ücretsiz buluşan “Yakın Sağlık Çocuk” Dergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2,500 Mezun Üç Günlük Şölenle Diplomalarını Aldı01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:08
  • YDÜ'nün 2,500 mezunu, üç gün süren mezuniyet şöleni ile diplomalarını aldı30 Haziran 2024 Pazar 18:05
  • YDK'dan 169 mezun29 Haziran 2024 Cumartesi 18:07
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin duayen hocalarından Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı28 Haziran 2024 Cuma 13:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 28 Haziran’da24 Haziran 2024 Pazartesi 13:53
  • Alzheimer Sıklığı, 65 Yaşından Sonra Her Beş Yılda İki Kat Artıyor!22 Haziran 2024 Cumartesi 15:04
  • YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu, dil eğitiminde değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için eğitmen eğitimlerini sürdürüyor20 Haziran 2024 Perşembe 09:07
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi ziyarete açıldı18 Haziran 2024 Salı 13:56
  • Aşırı sıcaklarda kalp hastaları için hayat kurtaracak öneriler!18 Haziran 2024 Salı 11:51
  • Volkan:“İsrail, hala geçmişindeki Nazi hayaleti ile savaştığı için Gazze’de bu kadar acımasız!”16 Haziran 2024 Pazar 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti