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Yakın temaslıların 14 günlük karantina süreci 10 güne indirildi

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Yakın temaslıların 14 günlük karantina süreci 10 güne indirildi
Yakın temaslıların 14 günlük karantina süreci 10 güne indirildi

TC Sağlık Bakanlığı, Covid-19’un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

Buna göre yakın temaslı olup semptom gelişmeyenlerin karantina süreci, PCR testlerinin negatif çıkması durumunda yedinci günün sonunda bitirilebilecek.

Çalışanların sekizinci günde işe dönüşleri sağlanabilecek.

Rehberde işyerlerine ilişkin tedbirler de güncellendi. İşyerleri 4 metrekarede bir kişi çalışacak şekilde düzenlenecek.

Paket servisi yapan lokantalar ve online sipariş veren marketler 10:00 ila 24 arasında hizmet verebilecek.

 

 

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