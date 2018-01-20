Yakında Ay'da köy kuruluyor iddiası

Euronews:

#AskSpace etiketiyle evrene ilişkin sorduğunuz soruları uzmanlar cevaplıyor

Jeremy Wilks, Euronews:

"Konuğumuz Frank De Winne. Bizimle olduğunuzdan dolayı çok teşekkürler. Avrupa Astronot Merkezi'nin başındasınız ve kendiniz de bir astronotsunuz. Elimdeki ilk soru, ESA'nın Ay'da bir köy inşa etme fikrini bilmek isteyen Romanya'dan Felician Cadar'dan geldi.

Frank De Winne, Avrupa Astronot Merkezi Başkanı:

"Ay'da köy kurma projesinin ilk adımı olarak NASA'dan ortaklarımızla, Orion adlı bir uzay aracı inşa ediyoruz. Ay'a gidebilmemizi sağlayacak Orion uzay aracına ESA hizmet modülünü de yerleştireceğiz."

"Rus meslektaşlarımızla, Ay yüzeyine inişi sağlayacak aracın üretimi için çalışıyoruz. Bu araç aynı zamanda Ay'da su arayacak. Çünkü orada sürekli kalmak istiyorsak, Ay'da oksijen ve hidrojen gibi kaynakları aramamız gerekecek. Böylece belki de Ay'daki kaynaklardan bir rokete yakıt ikmali bile yapabileceğiz."

Euronews:

"Başında bulunduğunuz Astronot merkezinde tam olarak neler yapıyorsunuz?"

Frank De Winne:

"Aslında ay yüzeyinde bir 'Ay köyü'nün kurulup kurulmayacağına bakıyoruz. Barınakları orada nasıl inşa edeceğiz? Malzemelerin hepsini Dünya'dan aya 400 bin kilometre boyunca götürmemiz imkansız. Dolayısıyla yeni kaynaklara ihtiyacımız olacak. Altyapı ve inşaatlar için Ay yüzeyindeki kumu kullanabilir miyiz? İnsanlar ve robotlar arasındaki etkileşim nasıl işe yarar? Yaşam destek ünitelerini nasıl oluşturacağız? Ay'da nasıl gıda üretebiliriz? Bunlar şu anda astronot merkezinde üzerine çalıştığımız konular."

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