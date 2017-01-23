“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesindeki Trenyolu Polikliniği’nin hizmet vermeye başlayan ikinci etabında incelemelerde bulundu.

Polikliniğin kasım ve aralık aylarında yaklaşık 7 bin hastaya hizmet verdiğini bildiren Sucuoğlu, yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmetinin de buradan verilmeye başlanacağını açıkladı.

Sucuoğlu, incelemelerinin ardından poliklinikle ilgili bilgi verdi.

Bakan Sucuoğlu, 2008 yılında kapatılan polikliniği yeniden faaliyete sokmak için uzun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve kasım ayında ilk etabını, kısa süre önce de ikinci etabı hizmete soktuklarını anımsattı.

KASIMDA 3 BİN 13, ARALIKTA 3 BİN 882 HASTAYA HİZMET

Sucuoğlu, polikliniğin hizmete girmesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi üzerindeki yükün azaldığını; diş, çocuk, göz, kadın doğum gibi dallarda hizmet veren Trenyolu Polikliniği’nin kasım ayında 3 bin 13, aralık ayında ise 3 bin 882 hastaya hizmet verdiğini söyledi.

İLAÇ HİZMETİ YAKINDA

Sucuoğlu, kısa bir süre sonra Trenyolu Polikliniği’nin yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti vereceğini de belirterek, vatandaşları, reçete ve mühür için sıra beklemek ve sürekli kullandıkları ilaçları almak için Nalbantoğlu’na gitmekten kurtaracaklarını ifade etti.

Trenyolu Polikliniği’nin hizmet verdiği binanın Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, binanın farklı amaçlarla kullanılan bölümünün ise en kısa zamanda polikliniğe kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.