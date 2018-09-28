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Yakından fotoğraf çekmeye çalışırken filin altında kalan Alman turist öldü

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Zimbabve'de 49 yaşındaki bir Alman turist, yakından fotoğrafını çekmeye çalıştığı filin altında kalarak öldü.
Yakından fotoğraf çekmeye çalışırken filin altında kalan Alman turist öldü

Olay, Mana Pools Ulusal Parkı'ndaki safari sırasında Çarşamba günü meydana geldi. Park yetkililerine göre, bir grup turisti taşıyan araç, fil sürüsüyle karşılaştı.

Adı açıklanmayan Alman turist, araçtan inerek fillerin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kadın, ürken fillerden biri tarafından ezilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının ertesi gün öldüğü açıklandı.

Filler

'Turistleri uyarıyoruz'

Tinashe Farawo adlı bir park yetkilisi, turistleri her zaman hayvanlara fazla yaklaşmamaları konusunda uyardıklarını söyledi.

2017'de Victoria Şelaleri'ndeki bir turistik tesiste ehlileştirilen Mbanje adlı bir fil, tur rehberini öldürmüştü. Hayvan olayın arından öldürülmüştü.

Yine aynı yıl, fotoğraflarını çekmek için filleri ürküterek açık alana çekmeye çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti.

Zimbabve, Botsvana'nın ardından Afrikadaki en büyük fil nüfusuna sahip ikinci ülke.

2016'da yapılan sayıma göre ülkede en az 82,304 fil yaşıyor.

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