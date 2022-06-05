Yakın Doğu  Kolejlerine yoğun ilgi... Burs sınavı sonuçları ve kayıt tarihleri açıklandı...

Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda 18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrenci burs kazandı. Bunun yanında 19 öğrenci tam eğitim bursu, 21 öğrenci yarım eğitim bursu ve 63 öğrenci de çeyrek eğitim burs almaya hak kazandı.
Yakın Doğu Koleji’nin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 4 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 27 Matematik, 10 Fen ve Teknoloji, 9 Sosyal Bilgiler; ikinci oturumunda ise 27 Türkçe, 27 İngilizce sorusunu yanıtladı.
18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrenci burs kazandı
Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 18 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca her yıl 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 19 öğrenci tam eğitim bursu, 21 öğrenci yarım eğitim bursu ve 63 öğrenci de çeyrek eğitim burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 633 öğrenciden 121’i burs almaya hak kazanmış oldu.
Kayıt tarihini kaçırmayın!
Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 17 Haziran 2022 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 24 Haziran 2022 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.
Asım İdris: “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz.”
Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, burs hakkı ve eğitim hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi. 2022-2023 eğitim döneminde de 29 yıldır olduğu gibi öğrencilerini dünya vatandaşı olma vizyonuyla yetiştireceklerini vurgulayan Asım İdris, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde verilen eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yakın Doğu Koleji’nn eğitim kalitesini Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde bulunan kampüsleriyle bütün KKTC’ye yaydıklarını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz” ifadesini kullandı.
Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan İdris, “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı. Asım İdris, öğrencilerin akademik gelişimleri kadar, kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri alanlar da açtıklarını vurguladı.
Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Hasan Minalay
Melina Sabah
Mert Ergüven
Sait Merih Sayıner
Beren Gazioğlu
Arda Erden
Erten Kasımoğlu
İsmail Eren Midem
Mustafa Kemal Ata Aydın
Tuncel Gülsevener
Esen Uzun
Akman Tüzünkan
Efe Ötüken
Han Özder
Mustafa Daştan
Salahi Emral
Tuğra Nasiboğlu
Uras Çeribaşı
Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Derviş Sütçüoğlu
Ali Kemal Erkut
Baran Bulancak
Dinçer Marangoz
Ela Safiye Dağdelen
Ela Ziyaettin
Hasan Özgen
Hatice Sanverdi
Metehan Güneş
Meyra Su Kuriş
Özgür Kazali
Zeynep Dereboylu
Gülten Erbildim
Kaan Demirkan
Ada Lidya Direkli
Gece Şahin
Hasan Dinçer
Ilgaz Gündoğdu
Kayra Şakir Akçam
Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Ecem Timer
Emir Mehmet Kaygısız
Derin Osmanzade
Doğan Değer
Doruk Sarıgül
Gülenay Çağlar
Hasan Zekican
Huriye Şık
İlhan Sergey
Laden Nizam
Özüm Fahrioğlu
Serin Bayar
Sultan Civisilli
Yaprak Ülker
Bertuğ Öz
Görkem Topal
Asrin Özer
Ataberk Tekimen
Ela Su Atıl
Fatih Potak
Hugo Bora Sanlı
Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Musab Akif Yörük
Serbay Zengi
Tanem Karabulut
Ada Şule Arapkirli
Çağan Tokmak
Çağatay Emre Sevinç
Derviş Yücetürk
Dila Şentürk
Ela Karaca
İlkim Duru Işık
Kumsal Varoğlu
Mehmet Aslan Kumyalılı
Salih Demir
Su Tufan
Ali Tümkan
Atlas Kudret Varanoğulları
Belçim Erk
Caner Madenci
Doruk Mümtaz Bayazıtoğlu
Efe Ata Erkul
Safiye Duru Anlar
Bikem Mertler
Arin İnançli
Çinar Özada
İsmail İlkan Debeş
Masal Ertoprak
Yalçın Vehit
Aral Selviler
Cemal Halit Melhem
Yağmur Hüdaoğlu
Ali Ozan Şaşkara
Behlül Kerem Mammadov
Berat Hasan Hüseyin Arar
Dilay Seylani
Duru Nisa Uzum
Ersoy Birkan Kutoğlu
Karel Cebeci
Mert Terzioğlu
Suzan Balli
Deniz Alaçam
Erva Betül Güder
Aras Aziz Taşkan
Cemal Mehmet Dağsever
Delfin Üner
Efe Dinç
Elay Keleşzade
Melin Burgaç
Tuğra Birtek
Duru Sor
Mert Dursun Yılmaz
Taner Özbilgili
Arzu Daştan
Asya Aytaç
Candemir Köylü
Deniz Burgaç
Eylül Hürdal
Kıvanç Gezen
Mehmet Eren Çobanoğlu
Meyra Eser
Miraya Kan
Mustafa Malatyalı
Türkmen Yiğitcan
Zalihe Göksal Evleksiz
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