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Yakınları haber alamayınca polise bildirdi: İtfaiye evde uyurken buldu

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Bursa’da kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde uyurken bulundu.
Yakınları haber alamayınca polise bildirdi: İtfaiye evde uyurken buldu

Yıldırım ilçesi Emiresultan Mahallesi 2. Hasan Sokak’taki evinde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can A.’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şahsın evine gelen ve beş katlı apartmandaki dairenin kapısını çalan polisler, içeriden ses gelmemesi üzerine sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.

Evin penceresinin açık olduğunu gören ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle içeri girdi. Ekipler Altınbaş’ı uyurken buldu.

Altınbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

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