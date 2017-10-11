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Yakış: Vize krizi en büyük zararı Türk tarafına verecek

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Yakış: Vize krizi en büyük zararı Türk tarafına verecek
AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Türkiye ile ABD arasındaki vize kriziyle ilgili, "Bu işin sessiz diplomasi ile yürütülmesi durumunda daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum" dedi.

Vize krizi için "İki müttefik ülkeye yakışmayan, üzüntü verici bir karar" değerlendirmesi yapan Yakış, bu kararın en çok ABD ve Türkiye vatandaşlarını etkileyeceğini, en büyük zararı da Türk tarafına vereceğini belirterek sessiz diplomasi çağrısı yaptı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, "Bu işin sessiz diplomasi ile yürütülmesi durumunda daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum" diyen Yakış şunları söyledi:

 

'ABD MEYDAN OKUMA KARŞISINDA KOLAY KOLAY GERİ ÇEKİLMEZ'

"Siyasilerin bu işi yürütmesi durumu daha da zorlaştırabilir. Bu iş profesyonellere bırakılmalı. Hem ABD hem de Türk Hariciye'sinin çok köklü gelenekleri vardır. İyi müzakereci diplomatları var. Onlara siyasi talimat verilip, ‘bu işi siz çözün' denilirse ben çözüleceğine inanıyorum. Profesyonellerin eline bırakılır, sessiz diplomasi yürütülürse daha kısa sürede çözümlenir. Eğer siyasi çözümler, meydan okumalarla götürülmeye çalışılırsa ABD böyle bir meydan okuma karşısında kolay kolay geri çekilmez. ‘Biz büyük devletiz başka ülkelerin meydan okuyuşlarına izin vermeyiz' diye düşünürler. Bu nedenle siyasilerin devreden çıkıp konunun çözümünün profesyonellere bırakılması gerekir."

 

'ABD, TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR'

Şu an ABD'nin Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Yakış, "Türkiye de o mesajı aldığı izlenimi vermeksizin kendi tezi üzerinde ısrar ediyor. ABD'de de o mesaj alınmadığı sürece adım atmayacak görünüyor. Yoksa tatil, gece-gündüz demeden günün herhangi bir saatinde bir temas kurulur görüşmeler yapılırdı" dedi.

Krizin dolardaki yükselişin yanı sıra birçok ekonomik soruna yol açabileceğini, her iki ülkede yatırım yapan insanları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Yakış, bunun devam etmesinin 3'üncü ülkeler üzerinde de Türkiye'ye dönük olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekti.

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