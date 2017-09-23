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Yakışıklı Başbakan Dedikodusu diye Hürriyet haber yaptı

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Yakışıklı Başbakan Dedikodusu diye Hürriyet haber yaptı
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün başı bugünlerde, “Sevgilisini bakanlar kurulu kararıyla vatandaş yaptı” iddiasıyla dertte...

Geçmişte de farklı kadınlarla aşk iddialarına maruz kalan Hüseyin Özgürgün (52), son günlerde ada gündemini meşgul eden iddiaya, “Kızımla bile plaja gitsem anında dedikodu yapıyorlar, söz konusu kadın evli ve ben ayrıca başkasıyla birlikteyim” diyerek isyan etti. “Sevgiliye vatandaşlık” iddiası, KKTC’de muhalefet partilerine yakın medyanın, bakanlar kurulu kararıyla yapılan vatandaşlıklara tepki göstermesiyle başladı. KKTC medyası, İstanbul’da özel bir şirkette insan kaynakları bölümünde çalışan Şennur Gülbudak’ın (40), bakanlar kurulu kararıyla iki hafta önce vatandaş yapılan 57 kişi arasında bulunduğunu, Ada’ya turist olarak geldiğini ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün sevgilisi olduğunu iddia etti.

KKTC medyası, Şennur Gülbudak’ın devlete ait Lefke Avrupa Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak işe alındığını da ileri sürdü. İnternet medyasında ise iddialar daha ileri taşındı ve Başbakan’ın Şennur Gülbudak’la gizlice nişanlandığı ve hatta imam nikâhı kıydığı savunuldu. Ana muhalefet partisi CTP de bakanlar kurulu kararıyla yapılan vatandaşlıkları mahkemeye götürme kararı aldı.

ÜNİVERSİTE: YALAN
Şennur Gülbudak’la ilgili ilk yalanlama, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden geldi. Üniversitenin mütevelli heyeti, “Şennur Gülbudak isimli kişinin işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bu kişinin üniversite ile kesinlikle herhangi bir bağı yoktur. Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir?” diye yazılı açıklama yaptı.

hurriyet-001.pngİlk eşinden biri kız, iki çocuğu bulunan Hüseyin Özgürgün’ün adı, KKTC medyasında geçmiş yıllarda birçok kez aşk haberleriyle anıldı. Özgürgün’ün, bir otelde yanyana konser izlediği sanatçı Seray Sever’le aşk yaşadığı ileri sürüldü. Farklı zamanlarda, adanın manken ve sanatçılarıyla birlikte olduğu da dedikodu sütunlarında yer buldu, ancak iddialar bugüne kadar doğrulanmadı. Hüseyin Özgürgün, ikinci eşi Dilek Özgürgün’den ayrılma aşamasında. Şennur Gülbudak’la aşk iddiasını da, boşanma konusunda zorluk çıkaran eşi Dilek Özgürgün’ün ortaya attığı gelen haberler arasında.

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