Yakışıyor mu?

Başbakanlık ile Ulaştırma Bakanlığına üst düzey yöneticiler tarafından yapılacak bir ziyaret için kötü bir görüntü sergileyen yolun düzeltilmesine yönelik herhangi bir girişim yapılmaması dikkat çekiyor.

Başbakanlık ile Ulaştırma Bakanlığı önündeki yol görüntüsü ile çok çirkin bir manzara yansıtıyor. Başbakanlık ile yollardan da sorumlu Ulaştırma Bakanlığı önündeki parsel içerisindeki derin çukurlar, sürücüler için tehlike, vasıtalar için de maddi hasar riski oluşturuyor.

Başbakanlık ile Ulaştırma Bakanlığına üst düzey yöneticiler tarafından yapılacak bir ziyaret için kötü bir görüntü sergileyen yolun düzeltilmesine yönelik herhangi bir girişim yapılmaması dikkat çekiyor.

Başbakanlık veya İçişleri Bakanlığına gidilecek yolu kullanmak isteyen sürücülerin, çukurlar nedeni ile vasıtaları ile seyretmekte güçlük çektiğine vurgu yapılırken yaşanan bu duruma da, tepki gösterttikleri gözlemlendi.

Yağan yağmur nedeni le su ile dolan çukurlar, gizli bir tehlike oluştururken, çamur nedeni ile bölgenin berbat bir görüntü yansıttığı belirtiliyor.

Kaynak: Kıbrıs Sözcü