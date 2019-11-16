Yakıt bitti dedi istasyonu kapattı! K-PET'te grev 3. gününde...

Kıbrıs Türk Petrollerinde DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş’in süresiz grevi sürerken, diğer yandan da bazı noktalarda benzin sıkıntısı baş göstermeye başladı.

Benzin sıkıntısını önlemek ve grevi kırmak için Altınbaş’a bağlı ALPET ile K-PET işbirliği yapmaya başladı. Pek çok K-PET noktasında ALPET’e ait benzinler satılmaya başlandı.

Mağusa’da faaliyet gösteren Darkot Petrol ise, akaryakıtının bitmesine rağmen dürüstlük ve meselek etiği ilkeleri gereği K-PET dışında başka bir petrol şirketinden akaryatık almayacaklarını açıklayarak benzinci dükkanlarını geçici olarak kapattılar.