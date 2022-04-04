  • BIST 2.311,40
  • Altın 912.966
  • Dolar 14.6997
  • Euro 16.1365
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Yakıt Geldi Tahliye Başladı

» »
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan: Yakıt geldi, tahliye başladı
Yakıt Geldi Tahliye Başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik için ülkeye yakıtın geldiğini ve tahliyenin başladığını açıkladı.

Gürcan Erdoğan gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu ve ikinci bir geminin yolda olduğunu, bu geminin ise 15 Nisan gibi gelmesini beklediklerini söyledi.

BRT’de yayınlanan 18’inci saat programında konuşan Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili talimat gelmesi halinde düzenleme yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, BRT’de yayınlanan 18’inci saat programında yakıt konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ülkeye yakıtın gelmesinin gecikmeye uğradığını ancak geminin geldiğini ve Teknecik açıklarında demirlediğini ve tahliyenin başladığını söyledi.

Tahliyesinin başlaması ile yakıt sıkıntısının giderildiğini kaydeden Erdoğan, gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bir geminin daha yolda olduğunu ve 15 Nisan gibi gelmesinin beklendiğini belirtti.

KIB-TEK’in içinde bulunduğu mali durum  nedeni ile ödemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Gürcan Erdoğan, eski fiyatlarla yakıt alacak paranın toplanmasının mümkün olmadığını; açığın sürekli borçlanma yoluyla kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Elektrik faturaları konusunda ise Gürcan Erdoğan, elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili kendilerine talimat gelmesi halinde her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek'e Yumurta Atan Şahıs Tutuklandı04 Nisan 2022 Pazartesi 18:19
  • Tatar: Kıbrıs Halkı Ramazan Ayını Önemser; En Kutsal Ay Olarak Kabul Görür04 Nisan 2022 Pazartesi 17:27
  • Tatar: İki Ayrı Devlete Dayalı Çözüm Önerimizden Geri Adım Atılamaz04 Nisan 2022 Pazartesi 17:09
  • Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!04 Nisan 2022 Pazartesi 16:47
  • Kıbrıs'ta 46 Kaza 1 Vefat 7 Yaralanma Gerçekleşti04 Nisan 2022 Pazartesi 16:45
  • İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!04 Nisan 2022 Pazartesi 16:38
  • Işık: Astronomik elektrik faturalarını ikinci bir duyuruya kadar ödemeyin04 Nisan 2022 Pazartesi 16:05
  • Erhürman: İnsanların sinirlerini de halkın huzurunu da siz bozuyorsunuz04 Nisan 2022 Pazartesi 15:52
  • Pahalılığı protesto için çarşamba günü Girne’de eylem04 Nisan 2022 Pazartesi 15:51
  • Un Fabrikasının mart ayı elektrik faturası 200 BİN TL..04 Nisan 2022 Pazartesi 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti