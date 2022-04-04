Yakıt Geldi Tahliye Başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik için ülkeye yakıtın geldiğini ve tahliyenin başladığını açıkladı.

Gürcan Erdoğan gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu ve ikinci bir geminin yolda olduğunu, bu geminin ise 15 Nisan gibi gelmesini beklediklerini söyledi.

BRT’de yayınlanan 18’inci saat programında konuşan Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili talimat gelmesi halinde düzenleme yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, BRT’de yayınlanan 18’inci saat programında yakıt konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ülkeye yakıtın gelmesinin gecikmeye uğradığını ancak geminin geldiğini ve Teknecik açıklarında demirlediğini ve tahliyenin başladığını söyledi.

Tahliyesinin başlaması ile yakıt sıkıntısının giderildiğini kaydeden Erdoğan, gelen yakıtın yaklaşık 10-12 günlük olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bir geminin daha yolda olduğunu ve 15 Nisan gibi gelmesinin beklendiğini belirtti.

KIB-TEK’in içinde bulunduğu mali durum nedeni ile ödemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Gürcan Erdoğan, eski fiyatlarla yakıt alacak paranın toplanmasının mümkün olmadığını; açığın sürekli borçlanma yoluyla kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Elektrik faturaları konusunda ise Gürcan Erdoğan, elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili kendilerine talimat gelmesi halinde her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.