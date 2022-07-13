Yakıt ikmali, 'Lefkoşa FIR hattı' içerisinde yapıldı!

Rum radyosu, Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmalinin “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde yapıldığını duyurdu.
Ortak tatbikatta Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 tipi 8 savaş uçağının yer aldığı tatbikata İsrail Hava Kuvvetleri iki adet F-16, iki F-15I tipi savaş uçağı ve iki adet B-707 tipi yakıt ikmal uçağı ile katıldı.
Havadan havaya ve havadan karaya hedeflerin vurulduğu tatbikatta, savaş uçaklarının yakıt ikmal işleminin “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
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